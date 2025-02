Agradece Trump a Sheinbaum por idea de anuncios antidrogas

WASHINGTON DC.- El Presidente Donald Trump aseguró este miércoles que lanzará una campaña publicitaria contra el consumo de drogas ilegales en Estados Unidos por un valor inicial de 100 millones de dólares y agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por darle la idea luego de una conversación telefónica.

Calificando a Sheinbaum como una mujer maravillosa, Trump aseguró lo anterior durante un foro en Miami auspiciado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, en el que fungió como orador principal y donde recordó una de sus conversaciones telefónicas con la Presidenta Sheinbaum.

"A la Presidenta de México, muchas gracias. Aprecio lo que me dijo: vamos a hacer una gran campaña publicitaria diciendo lo malas que son las drogas para la salud", dijo Trump durante su participación en el foro al responder una pregunta del moderador sobre los valores de la sociedad estadounidense.

"Estaba hablando con la Presidenta de México, una mujer maravillosa, en realidad... Y ella dijo algo que realmente me impactó. Ella me dijo: No somos una nación que consume grandes cantidades de drogas", dijo Trump durante el foro de la conversación con Sheinbaum sobre la que no dijo la fecha exacta.

"Pero cuando hablé con ella, me habló de los valores familiares. Le dije: Bueno, en realidad no estás diciendo nada nuevo allí, porque también tenemos grandes familias, tenemos grandes valores familiares. Ella dijo, además, que hacen mucha publicidad".

De manera pública se conocen dos conversaciones entre Trump y Sheinbaum: una el 28 de noviembre pasado luego del triunfo del magnate de los bienes raíces en la elección presidencial y la segunda el 3 de febrero tras la cual Trump puso en pausa la aplicación de aranceles de 25 por ciento contra México.

"Fue una conversación muy interesante. Vamos a gastar cientos de millones de dólares en publicidad sobre lo malas que son las drogas, para que los jóvenes no las consuman: devoran el cerebro, destruyen los dientes, la piel, todo. Y le agradezco por eso. Hago muchas llamadas y nunca aprendo nada de nadie", dijo.

De acuerdo con las más recientes cifras de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, en inglés) el total de muertes por consumo de la droga sintética conocida como fentanilo, principalmente traficada por los cárteles mexicanos a EU, sumaron más 74 mil durante el año 2024.

Las palabras de Trump ocurren el mismo día que el Departamento de Estado envió una notificación al Registro Federal, asegurando que a partir de mañana seis organizaciones del narcotráfico mexicano serán designadas como organizaciones terroristas extranjeras, según la Ley estadounidense.





Elegibles para ataques con drones, dice Musk

Elon Musk dijo que la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas los hacía "elegibles para ser atacados con drones" a través de una publicación en X.

Musk compartió una publicación donde se informaba que 6 cárteles fueron designados como organizaciones terroristas y dijo: "Eso significa que son elegibles para ataques con drones".La notificación designa como terroristas al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y a la nueva Familia Michoacana.

La designación entrará en vigor mañana tras ser publicada hoy en el Registro Federal de Estados Unidos.