Activan contingencia por ozono en la CDMX

Ciudad de México

La tarde de este miércoles, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

A las 14:00 horas, se registraron concentraciones máximas de ozono de 158, 157 y 155 ppb en las estaciones de Benito Juárez, Centro de Ciencias de la Atmósfera y Pedregal, respectivamente, ubicadas en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón.

Esto ya que se presenta la influencia de un sistema de alta presión en la región central del País, generando condiciones de estabilidad atmosférica, cielo despejado a medio nublado, radiación solar intensa y temperaturas superiores a los 30 grados.





































































































































































































































La combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras que el viento débil dentro del Valle de México ayudó a su acumulación en varias zonas; para el resto de la tarde se mantendrán las condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes.

Este jueves dejarán de circular vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2; vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8, y vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.