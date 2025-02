Cambio de Comandante en la 30 Zona Militar de Tabasco

Ciudad de México.- Tras dos años en el encargo, Héctor Francisco Morán González, Comandante de la 30 Zona Militar con base en Villahermosa, Tabasco, dejó el puesto, decisión sobre la que el Gobierno estatal negó tener influencia alguna.

Este sábado, el secretario del Gobierno estatal, José Ramiro López Obrador, informó la salida del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, cuya llegada al encargo se oficializó el 4 de febrero de 2023 y confirmó que será relevado por Miguel Ángel López Martínez, polémico por aparecer en videos donde demerita a la Corte y a la Marina.

Sobre la salida de Morán González, el secretario López Obrador aseveró que se debe a procedimientos de la milicia, sin injerencia de la administración morenista de Javier May Rodríguez.

"La salida se da, porque bueno, en el Ejército cada dos años están renovando a los Comandantes de Zona, no pueden estar menos de un año en una zona y no pueden estar más de tres años en una zona. Es una estrategia que ellos tienen, que ellos traen y el General Morán me comentaba que ya lleva cuatro años; lleva dos años en esta zona y dos años que estuvo de Comandante en otra zona en Sonora", indicó a periodistas locales.

El Mando fue despedido ayer en una ceremonia realizada en el 37 Batallón de Infantería.

El funcionario estaral refirió que éste se dedicará ahora a labores administrativas del Ejército. Con respecto a Miguel Ángel López Martínez, informó que entrará en funciones a partir de la siguiente semana y destacó su preparación.

"Seguramente el lunes va a tomar ya las riendas de la 30 Zona Militar (...) el lunes o el martes en la primera mañanera (estatal) que haya, ahí va a estar el nuevo general que dicen que es muy buen general también", apuntó.

El nombre de Héctor Francisco Morán González apareció en narcomantas con acusaciones de nexos con el crimen organizado, sobre lo que fue cuestionado por reporteros y lo que negó y demeritó.

"Tengo toda una vida entregada al servicio público y no le voy a dar voz a un cobarde; si ustedes quieren, únanse a los cobardes", contestó en una conferencia de prensa encabezada por el Gobernador May en noviembre de 2024.

A él, le tocó enfrentar la escalada de violencia en la entidad, particularmente en la capital; participó en la implementación del operativo "Tabasco Seguro" y coordinó a los militares que enviaron para el reforzamiento de la seguridad; apenas el mes pasado fueron enviados al territorio 2 mil 500 efectivos de la Guardia Nacional y de la Defensa.

Este sábado, José Ramiro López Obrador volvió a atribuir la violencia a la disputa de cárteles por "la plaza en Tabasco" con una actuación "muy sanguinaria".

"Los mensajes en las cartulinas son entre ellos, no es entre ciudadanos que no estén metidos en ese... se han dado resultados ¡Se han dado resultados!", enfatizó.

"La Oposición señala que el discurso de que es una guerra entre bandas ya se está desgastando y que es necesario que se dé resultados. La respuesta de usted ¿cuál es?", le preguntó un reportero.

"No, es que es la realidad ¿Cómo vamos a inventar nosotros otra cosa que no sea? Si es eso, ellos se están dando entre ellos", contestó.

-"Pero hay daños colaterales, Secretario", le reviraron.

"Ah no, sí, desde luego, pero estamos actuando también en función... nosotros no estamos con una banda ni con la otra, se está aplicando la ley, en las conferencias, ahí se muestra, todo lo que se decomisa, todos los informes que hay, todos los detenidos que hay, se está trabajando", señaló López Obrador.





Regaño polémico

El General Morán será relevado por Miguel Ángel López Martínez, cuyo nombre resaltó en octubre del año pasado por aparecer en un video difundido donde se le oye demeritar a la Secretaría de Marina y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Hasta la pinche Suprema Corte va a mam*** con el nuevo gobierno, ni modo, eso quiso el pueblo de México y ya", expuso quien hasta hace unos días y desde septiembre de 2023 ocupó el cargo de General de Brigada de la Comandancia de la 29 Zona Militar, con base en Minatitlán, Veracruz.

"Asuman su pinche papel, tengan vergüenza profesional de hacer las pinches cosas y no dejarse llevar por la hueva", agregó en el regaño dado ante integrantes de la Guardia Nacional que se intuye fueron trasladados a mandos militares.

"Lo que les puedo decir a todos es que tienen un chin*** de oportunidades para ustedes que ya tienen antigüedad en la Guardia Nacional. Sí, los marinos estaban encabronados porque el Presidente decidió que pasara a Sedena y no a Marina y andaban ahí con que...a ching*** a su madre, mucho ayuda el que no estorba", les dijo.