Cambia cierre de escuelas la vida de miles

Decenas de jóvenes muchachas se reúnen a la entrada y salida de las clases. Casi no se sabe si son las madres o las hermanas de los alumnos. Los embarazos en estas zonas son muy tempranos, tanto que en este colegio de primaria, donde acuden niños de seis a 12 años, un cartel ya les avisa de que casarse pronto acabará con sus estudios y con un futuro que podría ser más prometedor. El ascensor social en México no funciona muy bien. "Alrededor del 70% de quien nace pobre se quedará en la pobreza", dice Mónica Orozco, investigadora externa del centro de estudios Espinosa Yglesias, una organización de analistas socioeconómicos. Esta semana ha publicado un informe en el que se evidencia la necesidad de ciertos servicios para que las familias no se estanquen en su clase social para siempre. Sin centros de cuidado infantil en sus barrios, un 68% de las mujeres se quedarán en el escalón más bajo de la sociedad en lo que a pobreza y condiciones de bienestar se refiere, revela el estudio. Si al menos hay uno de esos centros, el 37% de las mujeres logrará escalar al siguiente peldaño de bienestar.

El estudio demuestra que las mujeres que se han criado en las familias más humildes del escalafón económico han logrado elevar su clase socioeconómica cuando han contado con programas y servicios públicos de apoyo. Casi han saltado dos clases sociales, según el informe. El origen familiar tiene mucho peso entre las mujeres que disfrutan de un buen estatus socioeconómico; para las más pobres, el factor más poderoso es la presencia de servicios públicos. Por eso, a Orozco, responsable del informe, le produce "tristeza" que el Gobierno haya eliminado estos programas escolares, que ayudan a las madres y también a las hijas, contribuyendo a romper la maldición de la clase social.

Una alumna espera para ingresar a clases.

El Gobierno, a través de sus organismos de apoyo a las mujeres, ha puesto en los últimos meses hincapié especial en los cuidados domésticos. Una campaña que se proyecta en los cines, por ejemplo, recuerda que todos, hombres y mujeres, deben implicarse en el cuidado de niños, ancianos y dependientes. Mientras eso ocurre, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, daba la mala noticia: las escuelas de tiempo completo o jornada prolongada ya no contarán con recursos económicos, que se destinarán a reformar los edificios, a pintarlos y acondicionarlos, porque muchos de ellos no cuentan ni con agua corriente, algo que puso de manifiesto la pandemia. En los casi dos años que permanecieron cerrados, más de 7.000 planteles por todo el país fueron robados o vandalizados. Se requiere el apoyo del Gobierno para mejorar las infraestructuras, pero quién iba a esperar que fuera a costa de los más débiles.

La medida tiene un calado de género inequívoco, porque en la comunidad educativa saben que son las madres, solteras o no y muchas abuelas, quienes se encargan del cuidado de los niños. Y que eso lastrará el futuro de estas mujeres tanto como el de sus hijos. "No dejan de preguntarnos si volverá la jornada prolongada a la escuela", dice uno de los maestros del López Mateos. "Las familias lo tomaron mal. Esto se acabó con la pandemia, y ahora nos enteramos de que no va a volver. Todos nos beneficiábamos de aquello: las familias tenían tiempo de recoger a sus hijos y aquí en el centro se les procuraba una comida saludable. Ahora salen a la calle a las 12.30 y comen alimentos chatarra, o juegan con los celulares todo el día, o cuidan a sus hermanos", siguen los maestros, reunidos en el patio a la salida de las clases. Los infantes pueden estar hasta 10 horas fuera del ámbito educativo.

Profesores toman la temperatura a los alumnos antes de ingresar a clases.

Única comida

- Ahora el programa escolar prolongado ha quedado en manos de los Estados, algunos de los cuales se han apresurado a decir que tendrá continuación, pero lo cierto es que la pandemia ya había dado al traste con esa jornada especial y no es tan fácil encontrar algún centro que la conserve. Cuando se esperaba un refuerzo para mitigar el rezago escolar que ha producido la pandemia, el anuncio ha sido muy otro. Un informe de Unicef de 2019 reveló que el 70% de las escuelas que se beneficiaban eran indígenas y rurales, y que más de la mitad de los menores vivían por debajo de la línea de pobreza. Un 11% disfrutaba así de la única comida diaria.

- En el López Mateos, primero fue escuela a tiempo completo, los alumnos comían en el colegio y salían entre cuatro y seis de la tarde. Después lo redujeron a jornada ampliada. Dicen los maestros que el argumento que recibieron fue que el tejido social del centro no reunía los requisitos para beneficiarse del tiempo completo, que la escuela no es "lo suficientemente rural".

La colonia La Magdalena Chichicaspa.