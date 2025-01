Reforma al Infonavit: Propuestas y modificaciones

Por: El Universal

Enero 13, 2025 - 12:57 p.m.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que la reforma al Infonavit va, pero con modificaciones y no tal y como la envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, informó que tras una reunión privada con las y los integrantes de las Comisiones de Vivienda y del Trabajo, en la que también estuvo presente el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, se determinó que ya no habrá parlamento abierto en la materia, pero sí mesas de trabajo que iniciarán este mismo martes.

Como parte de los trabajos, se buscará modificar la integración del Comité Tripartita para tener paridad, la creación de un órgano de rendición de cuentas, así como la autorización para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pueda fiscalizar al Infonavit, pues actualmente no puede hacerlo.

Monreal Ávila aseguró que lo anterior no es enmendar la plana al Senado.

"La función de la Cámara revisora, cuando nos toca serlo, es esa, revisar. Nosotros no nos ofendemos cuando el Senado enmienda alguna Ley, norma, yo creo que no se extralimitó el Senado en aprobarla, solo creyó que era conveniente aprobar esa ley, pero tenemos este sistema de pesos y contrapesos y de equilibrio entre los poderes. El Senado no se extralimitó, pero la Cámara de Diputados hará lo correcto y lo propio en mejorar esta ley para los trabajadores", declaró.

Sobre los 2.4 billones de pesos del fondo de vivienda que serían utilizados por el gobierno para la construcción de casas, el líder guinda aseguró que la ley tendrá mecanismos de salvaguarda y protección de estos recursos.

Adelantó que, como parte de las mesas de trabajo, esta semana estarán recibiendo a líderes del sector empresarial pertenecientes a la Concamin, Coparmex, Concanaco y CCE, entre otros. La primera reunión será este mismo lunes en punto de las 14:00 horas.

"La idea es que esta sea la primera ley que se aborde en la Cámara de Diputados el primero de febrero", concluyó.