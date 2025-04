Anulará INE triunfos de candidatos al PJ si confirma delitos

Consejeras electorales advirtieron que el INE anulará el triunfo de los candidatos al Poder Judicial si confirma que están prófugos de la justicia, están suspendidos de sus derechos, son violentadores o deudores.

Esto, afirmaron, porque en este proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral se hará cargo de la calificación de la elección, y los resultados de las investigaciones de elegibilidad se aplicarán en ese momento.

El Consejo General determinó que el 31 de mayo se aprobará un primer informe de los hallazgos, pero seguirán recibiendo denuncias de ciudadanos y organizaciones hasta el 15 de junio, que será el día en que se realice la calificación de la elección.

"El Consejo tiene la responsabilidad de hacer los cómputos, de hacer la declaración de validez de las elecciones y de entregar las constancias a quienes resulten ganadores. ¿Qué pasa si tenemos constancias de que una persona no cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo 38 en las fracciones 5, 6 o 7?

"Obviamente lo tienes que declarar inelegible, porque no cumple con un requisito de elegibilidad. Entonces no procedes a entregarle la constancia, porque es inelegible", detalló.

Durante la sesión del Consejo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que los resultados de las investigaciones se entregarán al Senado y al Tribunal para que tomen la "resolución final".

Sin embargo, la consejera Carla Humphrey insistió en que el INE califica la elección, y si caen en los supuestos del 38 constitucional sí quitarán triunfos.

"El INE sí podrá quitar candidaturas. Por supuesto que sí. Si alguien no cumple con los requisitos de elegibilidad no puede ser candidato y por tanto no puede ocupar un cargo de elección popular, como es ahora los cargos para el Poder Judicial", indicó.

Aclararon que el Tribunal Electoral tiene la última palabra sólo si los ganadores impugnan la decisión.

En respuesta al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre que impugnará ante la Sala Superior una veintena de perfiles que se afirma tienen lazos con el crimen u organizaciones eclesiásticas o mala reputación, las consejeras coincidieron en que en este momento no le compete al INE la depuración.

Afirmaron que fue otro momento en el que los comités de evaluación revisaron la "idoneidad" de los aspirantes, por lo que es una vía distinta a la que ahora hará el Instituto, que será determinar la elegibilidad.

"Eso no lo va a valorar el INE, eso creo que debe de quedar muy claro. La idoneidad no era responsabilidad del INE. Y lo que ha pasado en todo esto refleja la necesidad de que sea la autoridad electoral la que se haga cargo de la revisión de los requisitos, no otros poderes", abundó Zavala.