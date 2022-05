Califica de locura una autónoma UIF

"Espero que haya mucha madurez política, le pido al Congreso de manera muy respetuosa que desechen la iniciativa del SAT y lleguemos a una amigable composición y a un diálogo constructivo", demandó García.

"Le pido a los partidos políticos que no jueguen con hacienda, no jueguen con el dinero público.

"Todos los días cuatro calificadoras me revisan ingresos y egresos, y lo que reportan mueve tasas de intereses, algún diputado no sabe, no conoce y se le hizo fácil darle trancazo al Gober, amenazarlo y sus ocurrencia ya van en 80 millones de pesos, y si no paran nos va ir cada vez peor".

El Ejecutivo señaló que el Estado es el único facultado para hacer convenios con la Federación para hacer conseguir participaciones federales y en caso de modificar la ley, se perderían esos recursos.

Incluso, amagó con seguir convenciendo diputados para quitarles votos.

"La locura que traen implica que cuesta 80 mil millones de pesos (de participaciones), se me cae mi Gobierno, se acaba Nuevo León", recalcó.