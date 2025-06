Desapariciones forzadas y búsqueda de desaparecidos en Jalisco

En los 12 años que Patricia López Rodríguez lleva buscando a su hijo, ha ayudado a que 17 personas de Michoacán sean localizadas en Jalisco.

Ella viaja cada 15 días a este Estado para buscar en el Semefo y en fosas a su hijo Pablo Sánchez López, quien desapareció el 16 de marzo del 2013 del Centro de Morelia, Michoacán.

"Yo lo tengo que buscar porque veo que se los llevan para varios lados, porque los hemos encontrado hasta en Tamaulipas, de Michoacán hasta Tamaulipas.

"Para nosotros no hay Estado donde no podamos buscarlos ni Semefo donde no puedan estar, hemos encontrado en Semefo de Tijuana a muchachos de Michoacán", explicó Patricia.

Ella también asesora a otras madres en búsqueda, a través de su colectivo Familiares en Tu Búsqueda, es así que ha localizado a 17 personas en Jalisco.

"La mayoría que yo he encontrado son muertos, ejecutados", lamentó.

En su experiencia, el reclutamiento forzado por parte del crimen no es algo nuevo. Pues aunque se destapó este año con la localización del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, es una práctica que los familiares de personas desaparecidas ya habían descubierto.

"Varios vinieron a Jalisco por ofertas de trabajo, de hace años, o sea que no es nuevo esto. Otros se quisieron venir, más porque no tienen ese dinero para salir adelante, se vienen por esa oferta tan buena, que es totalmente mentira", aclaró Patricia.

Jalisco también es paso para quienes van a otro lado.

"Es una vía, es el paso, Zamora, La Barca, Sahuayo, es paso".

Su hijo desapareció luego de ir a una discoteca. Ya no regresó a casa y Patricia cree que puede estar en cualquier Estado. Algunas personas le han dicho que lo vieron por Nayarit.

Para ella, los gastos y su rutina de vida han cambiado.

"Trabajaba en otro lugar y lo dejé completamente por buscar a mi hijo, tengo 12 años cumplidos buscando a mi hijo, o sea, desde que él desapareció me fui a la calle".

"Mis hijas viven aparte, me dijeron que no perdieron nada más a su hermano sino que me perdieron a mí también y a veces uno quiere parar, pero es muy difícil".

La mujer también asesora a familiares de Jalisco que buscan a sus seres queridos desaparecidos en Michoacán.