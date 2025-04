Padre de familia pide a Rosa Icela que aunque sea "un huesito" de su hijo vuelva a casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Hernández, papá de Abraham, acudió a la Ciudad de México para pedir a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que aunque sea "un huesito" de su hijo vuelva a casa.

Entre lágrimas, el buscador dijo tener esperanza de localizar a su hijo, pero ya no con vida, sino para darle sepultura.

"Yo sé que la Presidenta (Claudia Sheinbaum) va a cambiar esta historia y nos va a ayudar para que regresen a nuestras casas nuestros tesoros, aunque sea un huesito para tenerlo y saber que están ahí. Un huesito, aunque sea, para darle cristiana sepultura. No queremos guerra, no queremos violencia, queremos amor porque creemos en ustedes", manifestó.

Abraham Zeidy Hernández Razo, de 33 años, desapareció el 14 de abril de 2024, en Escobedo, Nuevo León.

Gustavo Hernández y cientos de buscadores acudieron hoy al centro de conferencias Expo Reforma, para una tercera reunión con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Los integrantes de 26 colectivos de todo el país volvieron a colocar sobre paredes y mesas las fichas de búsqueda de sus familiares.

Algunos han mantenido contacto con Rodríguez desde 2019, cuando era secretaria de Gobierno en la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

"Estoy para servirles", prometió al saludarlos.

Rodríguez recorrió cada mesa, cada silla, se presentó, dio la mano a los asistentes y escuchó sus quejas, muchas de ellas relacionadas con la omisión de las autoridades de las Fiscalías estatales.

Mientras se escuchaba cada petición, algunas buscadoras mostraban empatía y gritaban consignas, todas con un solo objetivo: encontrar a los desaparecidos.

Quieren de vuelta a sus familiares, los quieren ya, porque las desapariciones y feminicidios son crímenes de Estado, denunciaron.

"¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!". "¡No, no, no son hechos aislados, los feminicidios son crímenes de Estado¡". "¡No, no, no son hechos aislados, las desapariciones son crímenes de Estado!", clamaron.