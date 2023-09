Automotrices de México buscan legalizar próximos paros técnicos

Al suspenderse el suministro de autopartes en México por la huelga en el sector automotriz de Estados Unidos, automotrices mexicanas se acercan ya con la autoridad para registrar formalmente acuerdos de paros técnicos e incluso para que se atiendan las liquidaciones en algunos casos.

CONVENIOS

El titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, dijo que eso sucede ya en empresas del Centro y Norte del país, donde la autoridad laboral local recibe los convenios de paro técnico.

"Hay que establecer cuales líneas de producción seguirán, por ejemplo, comercialización, transporte y distribución y a lo mejor algunos otros operarios de líneas específicas no seguirán, en algunos casos no será suspensión sino terminación de relaciones laborales" y se buscará que si hay liquidación se haga ante el Centro Federal de Conciliación.

Durante el Foro Laboral: Logros avances y desafíos en México el funcionario dijo que tuvieron casos en que se acercan las empresas para preguntar sobre cómo registrar paros técnicos en Tamaulipas, Guanajuato, aunque especialmente ya se presentaron convenios en Chihuahua y Colima.

Las empresas "están adelantándose, un poco, a lo que podrán hacer si se les terminan los stocks en el almacén y no tienen las refacciones suficientes o insumos para seguir operando" y entonces tendrán que empezar los paros técnicos, lo que ocurre con las empresas con mayor relación con las fábricas en huelga de EU.

"Están llegando sindicatos y empleadores a los centros de conciliación local y ...quieren hacer convenios individuales que no nos parece la mejor fórmula porque es atomizar estos convenios y son medidas de carácter general", dijo.

Consideró que legalmente "se trata de una suspensión colectiva a los derechos laborales", por lo que trabajan con el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura para entender este caso y poder aplicar una solución legal que no sea impugnable.

Si no se encuentra una figura legal aceptable, o en otras palabras, "de no tener ese cuidado, vamos a tener el riesgo de que van a ser nulos esos procedimientos y demandas colectivas e individuales de que no se cumplió lo que viene con la ley".