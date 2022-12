López Obrador anuncia que buscará una reforma para que sea delito grave la defraudación fiscal

Reclamó que las empresas factureras realizan maniobras desde hace diez años, entre los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Ahora la (Suprema) Corte resuelve que pueden salir bajo fianza si no se demuestra (el delito) en un plazo, sí no hay sustento si no hay base; todo un truco para que con argucias legaloides salgan eso de los factureros también.

"Que no estén pensando que porque ya hubo la modificación... Hay que buscar la forma para que se lleve a la Constitución (la reforma)", dijo.

El mandatario expuso que cuando se trata de robos a las herencias podría justificarse; pero cuando es un robo al pueblo eso tiene que ser penal, es corrupción. Sí estamos viendo eso no lo vamos a dejar".

Enojo con la Suprema Corte

De nuevo el Ejecutivo insistió en que "me molestó mucho la resolución de la Corte de detener la prision preventiva a delincuentes de cuello blanco, a quienes se dedican a la defraudación, abiertamente. Hay instituciones financieras que se dedican a eso".

El mandatario federal repuso que el tema es parecido al de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). "Es la misma que manejó dinero del gobierno de Yucatán y la misma que maneja dinero de un fideicomiso del sindicato de maestros y está en todos lados. Cómo se le permitió tanto sin respaldo financiero".

Sobre el caso explicó que supuestamente los recursos los invertían, "pero no hay solvencia económica. En el caso de Segalmex recuperamos el dinero porque había respaldo de un banco y se le exigió al banco que devolviera el dinero pero en otros casos no".

Agregó que son fraudes que se están combatiendo, pero que era una práctica común. "Volvemos a lo mismo, lo de los factureros es una vergüenza que se detuvo".