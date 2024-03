Boletas presidenciales terminarán de imprimirse este jueves: INE

Las más de 100 millones de boletas para la elección de la Presidencia de la República terminarán de imprimirse este jueves, informó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Martín Faz.

En entrevista a medios, detalló que este 21 de marzo también iniciarán con la impresión de las boletas para la elección de senadurías.

"Vamos en tiempo. Hubo algunos días en los que se le tuvo que dar mantenimiento a algunas de las máquinas de Talleres Gráficos de México, pero se resolvió e incluso pudimos aumentar la producción diaria que estaba calculada en 6 millones diarios, e incluso se pudo aumentar un poco más", sostuvo.

El consejero señaló que no tiene conocimiento de que Talleres Gráficos de México haya subcontratado a empresas para la impresión de materiales electorales, ya que el mismo contrato lo prohíbe.

"Hay algunos tipos de materiales que no son ni material electoral ni documentación electoral, como son por ejemplo plásticos que en ocasiones sí se puede realizar en otros lugares, pero lo que es material y documentos electorales de las elecciones federales, el contrato con talleres gráficos habla de que no se pueden hacer esas subcontrataciones, que yo sepa hasta ahorita, no tengo conocimiento de que hay una subcontratación para lo que son boletas, documentos y materiales electorales", apuntó.

Puntualizó que en total se deberán imprimir 317 millones de boletas para las elecciones federales, que incluyen la presidencia, senadurías y diputaciones.