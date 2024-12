Bill Clinton es hospitalizado tras tener fiebre

Por: El Universal

Diciembre 23, 2024 - 09:23 p.m.

El expresidente Bill Clinton fue ingresado el lunes por la tarde en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown en Washington, DC, donde está siendo sometido a pruebas y observación después de desarrollar fiebre, dijo su portavoz a CNN.

"El expresidente está bien", dijo Ángel Ureña al medio y agregó que el exmandatario tiene la esperanza de estar en casa para Navidad. "Sigue de buen ánimo y agradece profundamente la excelente atención que está recibiendo".

Clinton, de 78 años, estaba en su casa en Washington cuando fue llevado al hospital.

El exmandatario participó activamente en la campaña electoral este otoño y ha mantenido una sólida agenda de viajes desde la elección con el lanzamiento de su nuevo libro, "Citizen: My Life After the White House".