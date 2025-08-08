Proponen libre tránsito a animales deportivos

Debido a que autoridades estatales y municipales estarían requiriendo guía de tránsito pecuario para animales de carácter no comercial, el diputado de MC en el Congreso de Jalisco, Luis Octavio Vidrio, planteó reformas para permitir tránsito libre a caballos, mulas, asnos y caninos de se desempeñan en lo deportivo o cultural.

De acuerdo con el legislador, existe una omisión legal que no permite hacer diferenciación entre traslados pecuarios con fines productivos, comerciales o de abasto, y aquellos de carácter no comercial, particularmente los animales de uso deportivo, cultural, recreativo o terapéutico.

"Tal ausencia de distinción () ha afectado a propietarios, cuidadores y responsables del manejo y movilización de especies domesticadas -particularmente equinos, mulas y asnos- utilizados en actividades no lucrativas. De forma directa, ha impactado en asociaciones civiles, clubes deportivos, agrupaciones comunitarias y personas beneficiarias de programas de equinoterapia, quienes han enfrentado restricciones, sanciones o trabas", apuntó.

"Si bien existe un marco regulatorio vigente en materia de movilización pecuaria, este presenta vicios normativos y deficiencias estructurales que han permitido una aplicación discrecional y, en muchos casos, desproporcionada de la legislación en los últimos cinco años. Durante este periodo, se ha intensificado el despliegue de operativos de inspección itinerante y la instalación de puntos de verificación en distintos Municipios", agregó.

Para que no se requiera guía de tránsito pecuario cuando se trate de traslados no comerciales de animales, el legislador emecista impulsa reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado.

"La movilización y utilización de animales con fines deportivos, recreativos o culturales estarán sujetas únicamente a las disposiciones relativas a la sanidad y al bienestar animal, sin que les resulten exigibles los registros establecidos para las actividades productivas, comerciales o de abasto pecuario", indica la propuesta del diputado Vidrio.