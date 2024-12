Bertha Alcalde Luján asegura que busca otorgar autonomía a Fiscalía

Por: El Universal

Diciembre 19, 2024 - 05:02 p.m.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local entrevistó a Bertha María Alcalde Luján como parte del proceso para designar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La aspirante subrayó que buscará garantizar la autonomía de la institución, a pesar de su vínculo familiar con la presidenta nacional de Morena.

"No necesariamente una cosa está vinculada con la otra. Yo estoy determinada a garantizar la autonomía institucional siendo objetiva y dando un trato igualitario a los usuarios de la Fiscalía más allá de sus posiciones políticas, de sus condiciones sociales, de sus condiciones económicas y generar una autonomía de los poderes públicos y de los poderes fácticos, de presiones mediáticas, de presiones económicas o sociales, hay que ser autónomos en toda la extensión de la palabra y estamos determinadas a hacerlo", comentó.

Asimismo, descartó que haya dados cargados hacia ella en este proceso. "No, yo creo que al final justo estos procesos nos permiten evitar ese tipo de calificaciones y que se califique conforme a las entrevistas que se hicieron, conforme a lo que expusimos y yo creo que esa es la forma en la que nos van a evaluar".

Durante su exposición indicó que priorizará la atención de calidad para todos, el cero rechazo de denuncias, y evitar el constante peregrinar de las víctimas.

En este sentido, dejó claro que no se van a poder erradicar los márgenes de impunidad sino se mejora la confianza de la ciudadanía en la institución, por lo que se requiere, entre otras cosas, reducir los tiempos de atención a las denuncias en casos no tan graves y procurar que sean en 20 minutos "necesitamos perseguir esa meta como mínimo".

También, acotó, se debe analizar la posibilidad de que otras instancias como la policía capitalina reciba denuncias.

Asimismo, indicó que se debe fortalecer el servicio profesional de carrera en la Fiscalía y buscar talentos nuevos; además, añadió, no se debe limitar a los policías de investigación a llevar a cabo medidas de protección mandatadas por un juez o decretadas por la propia Fiscalía

"Necesitamos tamizar, tenemos que identificar de manera muy objetiva cuándo hay un riesgo crítico, no podemos decretar medidas de protección a diestra y siniestra sin saber realmente si hay un riesgo crítico porque no nos vamos a dar cabida con el recurso humano que tenemos. Dónde hay realmente un riesgo crítico no hay medida de protección más efectiva que buscar una judicialización, y si hay riesgo que no se pueda atender de otra manera, ahí está la prisión preventiva, que uno de sus objetivos también es evitar el riesgo a las víctimas", aseveró.

Alcalde Luján comentó que le apostaría a la creación de una Fiscalía Especializada contra la Extorsión, y recalcó que no todas las carpetas de investigación deben llegar a juicio, por lo que se deben buscar mecanismos alternativos para la solución de conflictos.

"Tenemos que entender que el sistema acusatorio se diseñó pensando en que no todo puede terminar en juicio, sólo así funciona un sistema como éste. Si nosotros nos ponemos como meta que todo va a ir a prisión preventiva y que todo va a terminar en juicio, es imposible que atendamos las cargas de trabajo que se presenta en la Fiscalía, tiene que haber una política más clara para el uso de soluciones alternas para también evitar actos de corrupción, tiene que haber criterios claros", puntualizó.