Beatriz Paredes, esperanza del PRI

La senadora Beatriz Paredes se ha registrado este jueves para participar en la interna para elegir al candidato presidencial de la alianza Va por México. Se trata de una de las últimas aspirantes en anotarse en el proceso, del que participarán también la senadora Xóchitl Gálvez, el diputado Santiago Creel y el exsecretario de Turismo, Enrique de La Madrid. "Seguimos adelante en este proceso sin renunciar ni ocultar ni disfrazar mi biografía. Yo no he brincado de un lado a otro para pretender purificarme", ha dicho Paredes en lo que parecían dardos hacia sus compañeros en la coalición, que reúne al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y organizaciones civiles. "Con mi historia política he salido adelante levantando la cara y mirando de frente. Es lo que aporto, una historia, una biografía de congruencia, de honradez y de convicción en favor de México", ha agregado.

Después del anuncio de la semana pasada, el método para elegir al candidato opositor a las presidenciales de 2024 ha comenzado finalmente a tomar forma. Esta semana pasaron por el registro primero los panistas Creel y Gálvez. Luego sus compañeros de partido el exsenador Jorge Luis Preciado y el diputado Gabriel Quadri, de quien no se sabe con certeza si podrá participar por encontrarse en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. Más tarde se registraron el priista De la Madrid y el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles, del PRD. Sobre este último tampoco es segura su participación porque ha sido inhabilitado por 11 meses por un tribunal después de no presentar su declaración patrimonial.

Como miembros de la sociedad civil que buscan participar del proceso se registraron el policía Sergio Iván Torres, el consultor Ricardo Urbano, el maestro Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez e Israel Rivas, uno de los padres de niños con cáncer que se volvieron en este sexenio activistas. El nombre del candidato opositor, que se conocerá el próximo 3 de septiembre, saldrá de ese registro.