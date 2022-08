Levanta la mano Beatriz Paredes para el año 2024

"Yo mostré mi interés de participar, lo dije con gran entusiasmo y disposición; en caso de que sea elegida, pondré todo de mi parte", dijo la legisladora en entrevista con la conductora Azucena Uresti.

Al considerar que la vida le ha dado la experiencia, Paredes consideró que es tiempo de que México tenga una mujer presidente.

"Lo importante es que todas las personas que no militan en una fuerza política analicen las propuestas. Es fundamental generar un frente muy amplio, no sólo descalificar y bajar el nivel... luego se preguntan por qué la gente no quiere a los políticos", expuso en la entrevista en Radio Fórmula.

"No es un asunto de disputa, lo que importa es armar un equipo que pueda gobernar bien", destacó.

Entrevistada también por Yuriria Sierra en Imagen, Beatriz Paredes planteó que es necesario encontrar soluciones para la situación económica del país. "La inflación, de veras, le está pegando a la gente", sostuvo.

"Lo que pretendo es conquistar la voluntad de los integrantes de la alianza Va por México y sunar a mucha más gente de la ciudadanía", y añadió: "Vamos a entrarle con ganas, con emoción, con decisión y con experiencia. Es la hora de las mujeres".