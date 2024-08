Ingresan algunos padres de los 43 a batallón en Iguala

La Comisión del Caso Ayotzinapa y dos de los 43 padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa ingresaron este miércoles a las instalaciones del 27 Batallón en Iguala para iniciar una búsqueda de sus hijos desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en esta ciudad.

Felipe de la Cruz, quien es representante de varios padres y madres de los estudiantes desaparecidos, dijo que la búsqueda en las instalaciones militares de Iguala es con el propósito de hallar evidencias de que en ese lugar estuvieron privados de su libertad un grupo de normalistas.

"La búsqueda inició este miércoles y terminará el próximo viernes 3 de agosto", dijo De la Cruz en entrevista telefónica. Mencionó que está búsqueda es una diligencia que encabeza el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

En su cuenta de X, Arturo Medina escribió este miércoles:

"Tenemos programada una importante jornada de búsqueda instruida por el presidente de Méxíco. Como todos los días continuamos con las tareas de búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero".

Al inicio de la búsqueda en las instalaciones del 27 Batallón, llegaron Ciriaco Vázquez y María de los Ángeles Abarca, el primero padre del normalista Abelardo Vázquez y la segunda madre del estudiante, Luis Ángel Abarca.

El otro grupo de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos que son asesorados por el abogado Vidulfo Rosales Sierra, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acordaron no acudir a estas actividades en las instalaciones del 27 Batallón en Iguala.

"Me habló vía telefónica este martes (31 de julio) el de la subsecretaría de Gobernación (Arturo Medina) para pedirme que me registrara para entrar al cuartel militar y participar en la búsqueda pero yo le dije que no iría porque eso sería avalar la mentira del Presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo don Clemente Rodríguez, padre del normalista desaparecido Cristian Rodríguez.

Recordó que hace tiempo entraron al 27 Batallón del Ejército en Iguala y no encontraron nada porque, según don Clemente, ya fueron borradas todas las evidencias de que en ese cuartel estuvieron 17 normalistas la noche del 26 de septiembre del 2014.

Don Clemente dijo que lo que debe de hacer el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) es entregar los 800 folios perdidos en la Secretaría de la Defensa Nacional y que darían alguna luz de 17 estudiantes que llegaron a la barandilla de Iguala y después fueron a dar a las instalaciones militares.

"El subsecretario (Arturo Medina) me estaba insistiendo en que yo aceptara ir a Iguala e incluso me dijo que si yo no podía que fuera un familiar en representación mía y le dije que no, pero además ese fue el acuerdo de nosotros que somos asesorados por los abogados", dijo el padre de Cristian Rodríguez.

Don Clemente acusó al Gobierno de López Obrador de haber dividido a los padres y madres de los 43.

"Pero ojalá que los padres que fueron llevados por Felipe de la Cruz al cuartel del Ejército en Iguala le exijan a los mandos militares que les entreguen los 800 folios", dijo el papá de Cristian.

"Nosotros por dignidad no iremos al 27 Batallón de Iguala porque no tiene caso", reiteró don Clemente, a quien en el 2020, la Comisión del Caso Ayotzinapa le notificó que un fragmento de un hueso hallado en la barranca de La Carnicería, en Cocula, pertenecía a Cristian, pero se resiste a creer esa versión y exige al Gobierno que le entregue a su hijo vivo.

El próximo 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los padres, madres y organizaciones sociales preparan protestas para exigir justicia.