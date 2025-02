Inauguran Base Aérea Militar 20

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conmemoró el 110 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana e inauguró la Base Aérea Militar número 20 en Tulum, Quintana Roo, donde reconoció a esta institución como un pilar de la defensa nacional y del país.

"La Fuerza Aérea Mexicana es un pilar de la Defensa Nacional y un pilar de México. Sus grandes pilotos y sus capacidades institucionales cumplen con la defensa del espacio aéreo, del territorio; garantiza nuestra seguridad nacional interior; apoyan la seguridad pública; previenen y atienden a la población frente a catástrofes naturales; y, recientemente, también han apoyado en un papel importante: el renacimiento de Mexicana de Aviación. La Fuerza Aérea Mexicana es un baluarte de nuestra nación", reconoció.

Destacó la lealtad de las Fuerzas Armadas para cumplir con la defensa de la soberanía y apoyar en tareas de seguridad pública y de atención a la población en caso de desastres.

"Las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea Mexicana han acompañado lealmente al pueblo de México en esta fase de nuestra historia. Siempre han cumplido sus tareas primordiales: defender la soberanía, la integridad y la independencia de nuestra nación, ayudar a garantizar la seguridad pública, auxiliar a la población civil en caso de desastres y en el desarrollo de la nación", reconoció.

Tras la develación de la placa de la Base Aérea Militar No. 20, destacó que estas instalaciones forman parte del Aeropuerto Internacional de Tulum "Felipe Carrillo Puerto" y servirá para proteger y vigilar el espacio aéreo nacional, así como ayudará a los mexicanos y mexicanas en caso de necesidad pública ambiental.

Recordó que la Fuerza Aérea Mexicana, al igual que el Ejército Mexicano, tiene su origen en la Revolución Mexicana y en el contexto de la lucha contra el golpista Victoriano Huerta, con la creación en enero de 1915 de la flotilla aérea del Ejército Constitucionalista.

"El 10 de febrero de 1944, se otorgó carácter constitucional de Fuerza Armada a la Aviación Militar; ahí, surgió el Escuadrón 201, que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, sus capacidades y reconocimiento han continuado desarrollándose", detalló.

En la ceremonia, la Jefa del Ejecutivo Federal, realizó la entrega de condecoraciones a miembros de la Fuerza Aérea Mexicana; y reconoció el compromiso; patriotismo; la entrega; el sacrificio y la lealtad de cada una de las personas que integran esta agrupación a favor del pueblo de México.

"Hay un pueblo entero que no está solo, pues cuenta con nosotros. Y no estamos solos en esta tarea porque sabemos que, mientras no traicionemos, con nosotros está el pueblo y en nuestra mente la patria. México está orgulloso de cada una y de cada uno de ustedes. Me siento orgullosa de caminar y de volar junto a ustedes. Sé que juntas y juntos vamos a cumplir, a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en paz, libre, independiente, soberano, democrático y cada día más justo", concluyó.

El comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, general Oscar René Rubio Sánchez, afirmó que la inauguración de esta Base Aérea Militar es

la mejor forma de conmemorar el 110 aniversario de la institución, que actualmente se integra por mil 445 mujeres y 9 mil 93 hombres, una flota aérea de 209 aviones, 117 helicópteros y siete aeronaves no tripuladas; además de que su Cuartel General se encuentra en proceso de modernización, el cual se estima estará terminado para 2026, con el objetivo de cumplir sus misiones sustantivas y las instrucciones emitidas por la Comandanta Suprema de la Fuerzas Armadas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Informó que, en 2024 realizó mil 173 operaciones de erradicación por aspersión aérea y mil 842 operaciones de reconocimiento aéreo, que permitió la detección de 2 mil 489 plantíos de marihuana, 3 mil 308 plantíos de amapola y seis laboratorios clandestinos, además de que en coordinación con otras instituciones, la Fuerza Aérea Mexicana apoyó a la nación con el auxilio a la población civil a través del Plan DNIII, vuelos de ayuda humanitaria a países hermanos, como fue el caso de Chile y Los Ángeles California, en Estados Unidos, con vuelos para la extinción de incendios forestales; trazado de rutas, la Feria Aeroespacial México para captación de inversión extranjera; además del traslado de personal en ambulancias aéreas con la evacuación de 77 elementos del Ejército Mexicano heridos en el cumplimiento de su deber.

"Las mujeres y hombres que formamos parte de esta fuerza armada le manifestamos nuestro agradecimiento por permitirnos, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplir diversas tareas que tienen como fin coadyuvar en la seguridad y defensa de nuestro país, así como el desarrollo nacional en beneficio de las y los mexicanos. En esta significativa fecha, le refrendamos el compromiso de seguir trabajando hombro con hombro con la sociedad y los diferentes niveles de gobierno para cumplir nuestras misiones con lealtad, honestidad y humanismo", aseveró.

Acompañaron a la Presidenta, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

Así como, el subsecretario de la Defensa Nacional, general Enrique Covarrubias López; el subsecretario de Marina, almirante José Barradas Cobos; el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante José Manuel Salinas; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, general Arturo Coronel Flores; el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Enrique Martínez López; el Oficial Mayor de la Marina, almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares; el inspector y Contralor General de Marina, almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán; el inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, general Maximiliano Cruz Ramos; el comandante del Ejército Mexicano, general Norberto Cortés Rodríguez.

Además, el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández; el comandante de la 10ª Región Militar, general Ricardo Flores González; el comandante de la Región Aérea del Sureste, general Edgar Salvador Rodríguez Franco y el Comandante de la Base Aérea Militar No. 20, general Rubén Sánchez Peralta.

