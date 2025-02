Destaca Samuel García baja en homicidios en Nuevo León durante febrero

MONTERREY, NL.- El Gobernador Samuel García destacó hoy que febrero podría cerrar con menos de 60 homicidios, lo que sería la cifra más baja en toda su Administración, que inició en octubre del 2021.

"Estoy muy contento de mostrarles el esfuerzo de todas las autoridades de seguridad", dijo en una conferencia de prensa tras la reunión de hoy de la Mesa para la Construcción de la Paz.

"Hemos disminuido 70 por ciento el delito de mayor impacto, que es homicidios", añadió, "el mes más difícil, que coincidió con las campañas electorales, fue mayo (del 2024) con 175 homicidios y febrero vamos a cerrar con 53.

"No es un tema a celebrarse y no quiero sonar optimista, pero estos números no los habíamos visto en todo el sexenio".

García resaltó también que Nuevo León salió del Top 10 de Entidades con más muertes violentas, y ahora está por debajo de la media nacional.

"Durante mucho tiempo la meta fue salir de la media, y ya salimos", expuso.

"Ya no estamos en el Top 10, estamos en el lugar 20".

El Mandatario consideró que el tema de seguridad debe mantenerse en los próximos meses, luego de los acuerdos políticos que reactivaron la coordinación entre autoridades y la designación del Fiscal General.