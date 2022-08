Buzos ayudarán a rescatar a mineros atrapados

Entre las personas que participan en las labores de rescate está Alfredo Torres, primo de uno de los mineros atrapados y que el miércoles se incorporó como voluntario al equipo.

Ataviado con un casco plástico y con su ropa y botas llenas de barro, Torres relató que a la tarde del miércoles comenzaron a utilizar pequeñas bombas para sacar el agua de los pozos y poder ingresar a buscar a los mineros, tarea que se ha hecho muy complicada debido a que los pozos siguen inundados después de varias horas de extracción de agua.

"No puede entrar nadie. Tenemos que tratar primero de bombear toda el agua, sacarla, para que puedan entrar... a rescatar a los compañeros", dijo el voluntario a la prensa y agregó que hasta el momento no han logrado comunicarse con los mineros ni escuchar algún ruido que les pueda dar una señal de dónde se encuentran o si están con vida.

Quedan atrapados en socavón

Los mineros quedaron atrapados en un socavón del municipio de Sabinas, en el estado norteño de Coahuila, que se derrumbó la tarde del miércoles cuando los hombres se toparon con un área contigua llena de agua que al venirse abajo provocó la inundación de tres pozos.

Durante la conferencia presidencial matutina la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que cinco mineros lograron escapar y fueron llevados a un centro de salud tras presentar lesiones. Tres permanecen hospitalizados.

El subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Agustín Rádiala Suástegui, explicó que los mineros se encuentran atrapados entre dos pozos de carbón que están a 60 metros de profundidad, los cuales están inundados con 34 metros de agua.

Como parte de las labores de rescate las fuerzas de seguridad están realizando trabajos de desagüe y bombeo de los pozos.

En las próximas horas se espera el arribo al lugar de una aeronave de la Guardia Nacional con seis buzos de las fuerzas especiales que se espera que puedan ingresar a los pozos para rescatar a los mineros, informó el oficial.

A más de 24 horas del accidente, varios de los familiares de los mineros esperaban sentados bajo un árbol en las cercanías de la mina -cuyo acceso fue cerrado y está resguardado por policías y militares armados- recibir noticias de los mineros.

Familiares de mineros atrapados en una mina de carbón colapsada e inundada esperan información afuera de la mina en Sabinas, en el estado mexicano de Coahuila

El subsecretario de Protección Civil estatal, ingeniero Francisco Avalos, declaró a la prensa que se está trabajando activamente en la extracción del agua para lograr el acceso de los cuerpos de rescate a los pozos.

A unos metros de la mina fue instalada una improvisad capilla para los familiares

Desde las afueras de la mina el obispo de la diócesis de la localidad norteña de Piedras Negras, Alonso Garza, se quejó de las malas condiciones en las que laboran los mineros y solicitó a las autoridades y empresarios "condiciones dignas de seguridad" para los trabajadores. "Cada vez que sucede una desgracia se dice ´ahora sí´ y lamentablemente pues ahora no", agregó.

Unos 269 agentes de las fuerzas militares y otros cuerpos de seguridad participan en las labores de rescate.

"Deseo con toda mi alma que rescatemos a los mineros", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al final de su conferencia matutina en la que pidió a diferentes organismos que informen si disponen de bombas grandes de extracción de agua para enviarlas a Coahuila y apoyar las acciones en la mina.

López Obrador aprovechó para enviar un mensaje a los familiares de los mineros a quienes dijo "no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza... no están solos".

El gobernante indicó que la prioridad es rescatar a los mineros y que luego se investigarán los permisos de explotación y las inspecciones para determinar responsabilidades.

La mina inició operaciones en enero de este año y, según el gobierno local, no hay antecedentes de denuncias por algún tipo de anomalía.

Entre junio y julio del año pasado se registraron derrumbes en dos minas de Coahuila en los que perecieron nueve mineros.

El peor accidente minero en la historia reciente de México también ocurrió en ese estado el 19 de febrero de 2006 cuando se produjo una explosión en la mina Pasta de Conchos mientras 73 mineros estaban de turno. Ocho fueron rescatados con golpes y quemaduras graves y los demás murieron. Sólo se recuperaron los cadáveres de dos de ellos.

Hace dos años el actual gobierno se comprometió a rescatar los cuerpos de los mineros sepultados, un trabajo de gran complejidad técnica y alto costo que todavía no ha comenzado.