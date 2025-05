Marcha de madres buscadoras en México

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Día de las Madres, decenas de colectivos de madres buscadoras de desaparecidos en México pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum que rompa el "pacto de impunidad" con el crimen y acepte la ayuda de la ONU, cuyo Comité contra las Desapariciones Forzadas concluyó que ese delito se ejecuta de manera general o sistemática en México.

"Señora Presidenta Claudia Sheinbaum: se trata de que, como representantes del Estado mexicano, con un poco de humildad y responsabilidad, miren sus debilidades y limitaciones y acuerde con el Secretario General de Naciones Unidas un mecanismo independiente de investigación y de impulso a la verdad y la justicia, con un componente de búsqueda e identificación, para ser presentado a la Asamblea General de la ONU. Esta sería la medida de la voluntad del Estado mexicano", indicaron en un pronunciamiento leído por integrantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUNDEC-FUNDEM).

Tras marchar del Monumento de la Revolución al Ángel de la Independencia, ciudadanos de todo el País, cargando las fotos de sus familiares desaparecidos, pidieron respeto por su lucha a la Presidenta, quien ha rechazado la denuncia de la ONU, así como una limpia en la Fiscalía General de la República y castigo a los funcionarios que permiten, acusaron, que 47 nuevas personas se sumen a diario a las más de 127 mil personas desaparecidas en México.

"Señora Presidenta, Claudia Sheinbaum: tenga respeto por nuestra lucha y nuestro dolor; en medida que opte por romper con los pactos de impunidad, podremos empezar a confiar en usted", dijeron.

"Un signo de voluntad política y hacer camino contra la impunidad, implica iniciar con una real reestructuración de la Fiscalía General de la República e iniciar procesos contra quienes han llevado al País a esta grave crisis de derechos humanos", señalaron.

Los familiares, mujeres en su mayoría, rechazaron la condena que hizo Sheinbaum contra el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y su resolución de abril ya que, según la Presidenta, el Gobierno no ejecuta las miles de desapariciones. Rechazaron además su intención de reformar la Ley de Victimas, sin la consulta de los colectivos.

"Es muy lamentable, porque creíamos en nuestra Presidenta, que es mujer, que es madre, que es hija, que es hermana, que es esposa. Sin embargo, creo que no ha respondido a la altura de nuestras expectativas. Sus iniciativas de reforma no son la solución. No nos engañan a las madres. No somos ignorantes. Si quiere dar respuesta al tema, que acepte el informe de la ONU, que lo atienda y que aumente el presupuesto a las comisiones de búsqueda", dijo en entrevista Diana Iris García, quien inició la lectura del comunicado.

Las participantes en la manifestación gritaban que este no era un día para celebrar, ya que llevan años buscando a sus hijos. Que los colectivos con sus propios recursos, buscan a sus familiares, son cada día más, aunque tiene menos recursos para asistir a manifestaciones.

"No es posible que antes de la administración de Andrés Manuel López Obrador eran 60 mil desaparecidos y ahora la cifra se ha duplicado, más de 127 mil, una cifra que habla de una guerra, que se supone que en nuestro País no estamos en guerra, en un conflicto armado", agregó Diana García.

"Quizá el Gobierno no ordena las desapariciones, pero las solapa. Es culpable por aquiescencia, porque nuestros hijos desaparecieron porque no había seguridad, porque en las calles era peligroso y ellos no lograron garantizar la seguridad", dijo la señora Guadalupe Fernández, de la Ciudad de México, quien busca su hijo Antonio Robledo desaparecido en Coahuila hace 16 años, mientras trabajaba en una empresa constructora.

Al pie del Ángel de la Independencia, varias mujeres denunciaron la falta de sus hijos, las situaciones en las que ocurrieron, la mayoría en carretera, pero incluso a manos de la policía, y la indiferencia de los gobiernos de Baja California, Sonora, Coahuila o Veracruz.

"Gobiernos van y vienen, pero la respuesta es la misma: administrar estos crímenes de lesa humanidad, estigmatizar a las víctimas y sus familias, jugar a la búsqueda y negar la Verdad y la Justicia", acusaron.