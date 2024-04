Montan plantón por Ayotzinapa

Familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 montaron de nuevo ayer un plantón frente a Palacio Nacional para exigirle al Presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión en la que les informe de los avances de la investigación.

"Queremos decirle al Presidente que no estamos de acuerdo con lo que anunció de que la reunión tiene que llevarse a cabo después de las votaciones, porque no somos actores políticos, no estamos a favor de un partido ni otro partido", dijo Melitón Ortega, familiar de uno de los jóvenes desaparecidos.

Ayer también, pero por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no se resuelve el caso Ayotzinapa en su Gobierno, la Administración que le suceda no dará carpetazo al asunto porque se trata de delitos que no prescriben.