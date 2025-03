Aprueba Senado reforma para digitalizar trámites

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó por unanimidad las reformas de simplificación administrativa y el "Gobierno electrónico", en medio de exigencias de la Oposición que existan condiciones de infraestructura y ciberseguridad para que sean efectivas.

El pleno respaldó con 108 votos las modificaciones a los artículos 25 y 73 constitucionales para evitar los "moches" aparejados al desahogo de los trámites.

Con la reforma, las autoridades de todos los órdenes de Gobierno se verán obligadas a implementar políticas públicas orientadas a la simplificación administrativa, a la digitalización de trámites y servicios, a la aplicación de buenas prácticas regulatorias y al desarrollo de capacidades tecnológicas en la gestión pública. Se faculta al Congreso de la Unión a que expida una ley nacional que establezca un sistema de Gobierno digital para mejorar la eficiencia gubernamental y erradicar la corrupción.

"Modificar el artículo 25 y el 73 constitucionales permitirá que haya un avance sustantivo de lo que es un Gobierno, de lo que es una actuación del Estado mexicano hacia lo que es el anhelo del pueblo mexicano. Esta es una petición de muchos años y simplemente el pueblo se preguntaba con una lógica impecable, ¿por qué no modernizan los servicios del Gobierno?", planteó el senador morenista Óscar Cantón Zetina"¿Por qué no los agilizan? ¿Por qué no permiten que se acabe la corrupción en cada trámite de Gobierno? Nosotros sabemos y todos lo sabemos, todos los partidos políticos y en todos los niveles de Gobierno que para que algo camine, tiene que haber un moche..