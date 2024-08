Inversión histórica y desarrollo con el Tren Maya en Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, expuso los avances e impacto del Tren Maya en el estado, asegurando que ha beneficiado en la creación de empleos.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes 5 de agosto en Palacio Nacional, dijo que hasta junio de este año se han generado alrededor de 100 mil nuevos puestos de trabajo ante el IMSS.

Expuso que el Tren Maya ha generado más de 44 mil 370 empleos formales y directos, además de 18 mil empleos indirectos.

"Estos números reflejan el éxito laboral que ha tenido el gran proyecto del Tren Maya en nuestra región", sostuvo.

Además, señaló que se va a construir el centro de investigación para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la zona hotelera de Cancún.

Destacó que en este sexenio ha habido una inversión histórica de 200 mil millones de pesos para el estado de Quintana Roo.

La mandataria quintanarroense agradeció al presidente López Obrador el apoyo brindado a las y los quintanarroenses con una inversión histórica, sin precedentes, de alrededor de 200 mil millones de pesos. Esta inversión refrenda con contundencia la confianza en su gobierno y en el proyecto de la Cuarta Transformación, que va por su segundo piso y que aún tiene mucho más que ofrecerle a México.

"Por eso me gusta llamar al Tren Maya ´El Tren de la Justicia Social´ y a sus vías ´Las Vías de la Transformación´, porque no hay mejor forma de transitar hacia la justicia social que llevar el desarrollo económico a esos lugares a donde no había llegado. Y no hay mejor forma de transformar la vida de la gente qué hacer realidad la Prosperidad Compartida", puntualizó la gobernadora de Quintana Roo.