Avala Comisión en fast track Ley de Amnistía

CIUDAD DE MÉXICO .-Diputados de la Comisión de Justicia avalaron en fast track la reforma a la Ley de Amnistía, que permitirá al Ejecutivo federal liberar en forma automática y discrecional a personas que estén bajo proceso o sentenciadas.

Ello, para conocer la verdad en casos relevantes, se establece.

La minuta aprobada por el Senado la semana pasada fue presentada sin cambios y solo se permitió una ronda de oradores, sin aceptar propuestas de un mayor análisis ni convocatoria a Parlamento Abierto.

Con 19 votos a favor y 14 en contra, se aprobó el dictamen.

Se le dará primera lectura este mismo martes en el Pleno y será presentada a discusión mañana.

La diputada de Morena, Mari Carmen Bernal, señaló que la reforma busca evitar trámites burocráticos.

"Le estamos dando a la sociedad en general el derecho a saber la verdad sobre acontecimientos importantes y relevantes para nuestro País, no se trata de violentar derechos humanos ni violentar el derecho de agraviados y quejosos.

"Se pretende acabar con el plano de impunidad que existe en el País desde hace muchos años y dar justicia al alcance de posibilidades para víctimas y familiares", dijo la legisladora.

Agregó que se trata de proteger y reconocer derechos en casos relevantes para el Estado.

"Se busca romper el pacto de silencio, combatir la impunidad y dar reparación del daño a las víctimas.

"Se busca acabar con este gran pacto de impunidad, en ejemplos como Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Apatzingán y Atenco", dijo sobre desapariciones, masacres y ejecuciones sucedidos en gobiernos anteriores, pero no mencionó ningún caso de la actual administración.

Por el PAN, el diputado Guillermo Huerta aseguró que la propuesta lo que busca es darla al Ejecutivo federal una facultad plena para otorgar impunidad en todos los casos de corrupción en su gobierno.

"Es la última iniciativa para otorgarle facultades extraordinarias al Presidente de la República para generar impunidad, perdón y olvido a Ignacio Ovalle, perdón y olvido a los contratistas de Dos Bocas, perdón y olvido a los contratistas del Tren Maya".

"No nos hagamos tontos, no ocultemos la verdad, no demos argumentos falsos y simulados en términos jurídicos, ese es el objetivo principal", destacó.

Agregó que es absurda la propuesta de que es para "acelerar" procesos, cuando ya existe en la ley el criterio de oportunidad, misma que no se aplica.

Señaló que en el actual Gobierno se le dio dicho criterio a Emilio Lozoya y ya no se han generado más casos para acelerar procesos.

"Lo que todos ustedes quieren es darle facultades al Ejecutivo de otorgar impunidad y olvido a delincuentes y corruptos que los ha generado y tapado la 4T", aseguró en la comisión.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, dijo que la propuesta es peligrosa en los tiempos de la llamada 4T, porque se suele atacar a la gente que piensa distinto.

Dijo que es una reforma peligrosa porque se puede sacar de la cárcel a alguien no por una causa noble, sino para meter a otra.

"En tiempos de la 4T se deja peor la ley, el Presidente puede sacar de la cárcel a un delincuente si ayuda a meter a la cárcel a otra persona, es lo que van a votar el día de mañana", refirió en conferencia de prensa.