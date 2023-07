México busca ser autosuficiente en combustibles: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca que México sea autosuficiente en combustibles porque si los potencias decidieran no venderle gasolina a nuestro país, a lo mucho un gobierno aguantaría un mes "y lo tumban".

López Obrador señaló que lo que se busca es que no se siga vendiendo petróleo crudo al extranjero y que se quede en México la materia prima, pues eso significa incremento en el precio de las gasolinas y, por lo tanto, afecta a los consumidores.

"Pero también si procesamos aquí la materia prima, hay empleo, hay trabajo y somos más independientes ¿Cuánto aguantaría un gobierno de México si deciden las potencias no venderle petróleo o mejor dicho no venderle gasolina? ¿Cuánto aguanta si no tenemos gasolina? Cuando mucho un mes y lo tumban.

"Nosotros tenemos que seguir siendo un país independiente y soberano, libre, tenemos que ir a la autosuficiencia energética, al igual que la autosuficiencia alimentaria, eso también hacía adelante para que no nos involucremos en los conflictos de las grandes potencias, de las hegemonías", declaró.