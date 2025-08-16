Universidad Autónoma de Sinaloa implementa plan de austeridad financiera

En la reingeniería financiera que se plantea como política de austeridad para garantizar la jubilación dinámica en la Universidad Autónoma de Sinaloa, se contempla reducir gastos en viajes de estudios, en traslados y viáticos e incluso en generar un cambio en la vegetación que se tiene de alto consumo de agua.

La secretaria de Administración y Finanzas de la institución educativa, Elizabeth Castillo Cabrera advirtió que la austeridad ya no es una opción, sino una obligación, ante la situación financiera difícil por la que se atraviesa.

Citó que es conocido que la Universidad, es una institución educativa con un déficit financiero desde hace muchos años, situación que lleva cada fin de año, tener problemas para cubrir salarios y tener que diseñar estrategias para cumplir con las obligaciones de la nómina y aguinaldos.

Se tiene claro, que las estrategias, es solicitar recursos adicionales, para ser cubiertos en los meses posteriores, por lo que urge una revisión a fondo de todos los gastos que se tienen en los renglones administrativos, docentes y conservación de edificios y áreas verdes, comento Castillo Cabrera.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Máxima Casa de Estudios externó que las acciones que integran este plan de austeridad y ahorro, se tomarán en cuenta las áreas que mayor impactan en el ejercicio del gasto, por lo que se tendrá que evaluar que equipo es necesario adquirir, tanto tecnológico, como sistemas de aires acondicionados.

Según los datos que se conocen, la cobertura del pago de la jubilación dinámica, de poco más de seis mil trabajadores universitarios, representa una erogación anual superior a los dos mil millones de pesos, erogación que impacta el monto de los subsidios federal y estatal que percibe la institución.