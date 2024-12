Brugada afirma que Paquete Económico no tendrá gastos superfluos

Por: El Universal

Diciembre 19, 2024 - 05:20 p.m.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el Paquete Económico para 2025 que entregará este viernes al Congreso de la CDMX será austero, sin gastos superfluos, pero garantizará el combate de las desigualdades.

Durante una visita a la alcaldía Tláhuac como parte del programa "Casa por Casa", la mandataria destacó que el presupuesto del próximo año se destinará a infraestructura de movilidad, por ejemplo, al Metro y a la construcción de tres de las cinco líneas de Cablebús que plantea hacer en su administración: Tlalpan, Álvaro Obregón y Milpa Alta.

Asimismo, adelantó que se duplicará el presupuesto para agua, y se destinarán recursos para la construcción de las primeras Utopías, programas sociales -como Mercomuna, transporte para universitarios, Ingreso Ciudadano Universal, entre otros- y mejoramiento de planteles educativos.

"Mañana (viernes) el gobierno de la ciudad, a través de nuestro secretario de Finanzas, va a entregar el presupuesto al Congreso de la ciudad, y es un presupuesto en el que vamos a garantizar que sea austero, pero que combata desigualdades; es decir, que no haya gastos superfluos, que no se esté apoyando a lo que no se necesita, ni a lujos, pero sí que sea un presupuesto que atienda las necesidades", dijo.