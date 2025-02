Deberán alcaldías aclarar 1.6 mmdp

Ciudad de México.- Ninguna alcaldía quedó exenta.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que todas las demarcaciones deberán aclarar el ejercicio de fondos federales entregados durante 2023.

Para las alcaldías fueron aplicadas 48 auditorías, que en conjunto sumaron mil 647 millones de pesos observados por la dependencia.

El manejo de los fondos federales también fue examinado en el Gobierno de la Ciudad con 17 auditorías. Mientras estas se llevaban a cabo, la Administración capitalina precisó la ejecución de 53 millones 546 mil pesos, tras lo cual quedó en cero el monto de recursos observados por la ASF.

En contraste, en Iztapalapa la ASF aplicó tres auditorías, las número 734, 735 y 736; en cada una, reportó que seguían pendientes fondos por aclarar por un total de 100 millones 403 mil pesos.

El informe 734 analizó el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y dictaminó anomalías respecto a la normativa.

"La Alcaldía infringió la normativa, principalmente el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3 millones 93 mil pesos, y un monto por aclarar de 47 millones 335 mil pesos, para un total observado de 50 millones 428 mil pesos", refirió.

La ASF detalló que la demarcación ejerció recursos en conceptos fuera del objeto del fondo por 3 millones 93 mil pesos, destinados a construir un inmueble sociocultural en avenida Guerra de Reforma, en la Colonia Leyes de Reforma.

Para la Benito Juárez fueron aplicadas tres auditorías, que dejaron un monto por aclarar de 74 millones 750 mil pesos.

"Cinco proyectos comprendidos en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal no acreditaron el criterio de beneficio a la población objetivo del fondo y una obra que se encuentra ejecutada no se encuentra en operación, por lo que no proporciona los beneficios programados, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 55 millones 429 mil pesos", dictaminó el informe 717.

La Auditoría también señaló que la BJ realizó trabajos en el Cendi Alicia Santillana que no está en operación, por lo que no proporciona beneficios.

"Inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión, ejecutaron la obra con el contrato ABJ-LP007-2023", pidió la ASF.

En Miguel Hidalgo hubo tres auditorías, una de las cuales registró montos por aclarar por 70 millones 736 mil pesos.

"La Alcaldía Miguel Hidalgo no proporcionó los registros contables y presupuestales de las erogaciones de los procesos seleccionados para su fiscalización por 181 millones 341 mil pesos", planteó la auditoría 742.

Por la intervención de la ASF, la Alcaldía aportó información, sin embargo, la entidad federal determinó que la Miguel Hidalgo debía aclarar el uso de los 70 millones y, para algunos casos, pidió que se realizaran investigaciones.

En el contrato 066-AMH-DGA-2023, de suministro y aplicación de pintura por 10 millones de pesos, la empresa ganadora estaba sancionada, subrayó la ASF.

"Tuvieron por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida, lo cual implicó riesgos de actos u omisiones por parte de personas físicas que actuaron en su nombre o representación de la persona moral para obtener ventajas o beneficios indebidos en las contrataciones públicas", precisó el informe 742.