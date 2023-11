Audio de Batres echa leña al fuego

Ciudad de México

La discusión sobre la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza esta semana en la campaña electoral en México. Un polémico audio difundido la noche de este martes con la voz del jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, en el que se le escucha dar órdenes a alguien de su equipo para afectar a Omar García Harfuch en la carrera por la candidatura en Ciudad de México, ha generado malestar en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la ciudad. Batres ha negado haber dicho esas palabras y ha asegurado que la grabación está hecha con inteligencia artificial. Pero las sospechas nublaron el escenario. La grabación, real o no, es una ventana a lo que sucede dentro del partido gobernante, donde figuras de la primera línea se han volcado silenciosamente a operar en contra del exjefe de la Policía y a favor de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, de momento segunda en las encuestas.

El favorito en las mediciones, García Harfuch, no ha logrado replicar dentro de las filas morenistas la popularidad que tiene fuera del partido. Algunos grupos de la formación guinda se posicionaron del lado del exsecretario de Seguridad, pero sus aspiraciones generaron mucha incomodidad en el ala dura de Morena desde el primer minuto. La pelea por la capital decantó en discordia y a nueve días de la definición de la candidatura a la jefatura de Gobierno comenzó a circular el audio de Batres que cimbró una vez más la superficial cordialidad. El mensaje llega además en medio de las tensas negociaciones por la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de exigir a los partidos que postularan a mujeres en cinco de los nueve Estados que eligen gubernaturas en las elecciones de 2024. Eso retrasó la definición de los candidatos de Morena, que iban a conocerse el pasado lunes, pero se anunciará finalmente el 10 de noviembre.

ASÍ COMIENZA GRABACIÓN

"Tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género", comienza diciendo la voz de Batres en referencia a la normativa que ordena la paridad de género en las candidaturas. La grabación, que parece ser un audio de Whatsapp, menciona a un grupo de periodistas, críticos con García Harfuch, a los que pide que se contacten para pedirles que publiquen cosas en contra del exsecretario. "Hay que seguir creciendo a Clara, y no soltar la campaña contra Omar en redes, y seguir sacando encuestas que pongan empate", agrega. Luego finaliza con una referencia a Claudia Sheinbaum, quien lidera actualmente el movimiento político: "No es que no quiera hacerle caso a la jefa, es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad".

Batres salió enseguida a negar que esas palabras hayan sido suyas. "Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real", publicó en la red social X la noche de este martes. El mensaje no alcanzó para aplacar las sospechas en el equipo de García Harfuch. Algunos seguidores incluso difundieron una especie de verificación de audios creados con inteligencia artificial que determina que la grabación con la voz del jefe de Gobierno es en un 95% "una voz natural".

NO ES LA ÚNICA

La crisis por el audio de Batres no es la única que ha enfrentado la interna morenista por Ciudad de México esta semana. El intento de García Harfuch por dejar la policía y pasarse a la política ha hecho crujir también los cimientos de la alianza gobernante en la capital. Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde Ecologista en Ciudad de México, amagó con romper la coalición en la ciudad si el exsecretario de Seguridad no era finalmente el candidato. Luego se echó para atrás y la dirigencia de Morena salió a apagar el fuego con el mensaje de que el acuerdo que mantienen con sus socios es "muy sólido".

SIN FAVORITOS

- Las tensiones alcanzaron a Sheinbaum este miércoles, que se vio obligada a salir a explicar que no tiene ningún favoritismo en la carrera por la capital

- "Es importante y lo quiero decir, muy, muy claro, que en mi caso o en el caso del presidente de Morena, o en caso de los que están participando en todo este proceso, no hay favoritos y no hay favoritas", señaló en un video publicado en sus redes sociales, "en el caso de la Ciudad de México, y lo menciono porque fui Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos o favoritas por parte mía"