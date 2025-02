Acusa Claudia Sheinbaum 'atropellos a la justicia' de ex Fiscal de Morelos

La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó que el destituido Fiscal de Morelos Uriel Carmona cometió atropellos a la justicia y quiso hacer pasar feminicidios como suicidios.

Durante la mañanera, Sheinbaum recordó cuando Carmona dijo que la muerte de la joven Ariadna Fernanda en 2022 fue por broncoaspiración, y la respuesta que dio en aquel tiempo la entonces Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, actual Consejera Jurídica, quien expresó que había sido un feminicidio.

"Entre otras múltiples, ¿qué podemos decir? Atropellos a la justicia del Fiscal", comentó Sheinbaum tras poner los videos con las declaraciones de Carmona y Godoy.

"En particular este caso que ya no quisiera mencionar el nombre para no revictimizar, el Fiscal de Morelos, es un caso de una joven que se reporta como desaparecida en la Ciudad de México y se encuentra su cuerpo en Morelos, ya había una carpeta de investigación por desaparición en la Ciudad de México"

"En particular este caso que ya no quisiera mencionar el nombre para no revictimizar, el Fiscal de Morelos, es un caso de una joven que se reporta como desaparecida en la Ciudad de México y se encuentra su cuerpo en Morelos, ya había una carpeta de investigación por desaparición en la Ciudad de México, en la Fiscalía de la Ciudad de México, cuando se encuentra el cuerpo de esta joven viene esta declaración del Fiscal de que fue una broncoaspiración, que no había señales de violencia, la familia le pide a la Fiscalía de la Ciudad de México que siga con la investigación",

"La Fiscalía pide toda la información y hace su propio peritaje y se encuentra que fue un feminicidio".

"De ahí la Fiscal hoy, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad, hoy Consejera Jurídica del Gobierno de México, de manera muy valiente hace una denuncia contra el Fiscal de Morelos, porque después de eso el Fiscal de Morelos acusó a la Jefa de Gobierno de que había un tema político, acusó a la Fiscal".

"Entonces, la Fiscal hace una denuncia, la Fiscal de la Ciudad contra el Fiscal de Morelos y un juez lo encuentra culpable y hay orden de aprehensión".

"El tema es que el Fiscal tenía un fuero federal, es desaforado por el Congreso de la Unión y después la Corte, la Corte, dice que requiere ser desaforado también por el Congreso de Morelos, porque fue detenido el Fiscal y con varios amparos sale libre y después se dice que tiene que haber también un desafuero por parte del Congreso de Morelos. Ayer finalmente fue desaforado, hoy tiene otros amparos".

NOTICIAS RELACIONADAS Anuncia Claudia proyecto Kutsari

La Presidenta aseguró que Carmona dio pocos resultados y quiso hacer parecer feminicidios como suicidios.

"Pero cómo se explican además, pues un periodo de inseguridad en Morelos muy largo, además de otros casos de feminicidio en donde este Fiscal los hizo parecer como suicidios en contra de las mujeres, pero además, pues una actuación muy, la verdad, con pocos resultados", afirmó la Mandataria federal.

"Entonces ayer se pide desaforarlo en el Congreso de Morelos y la Gobernadora Margarita que es una mujer de primera envía su terna y ayer mismo ya Morelos tiene afortunadamente un nuevo Fiscal".

Además, felicitó a los diputados del Congreso de Morelos por destituirlo.