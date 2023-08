Atrasan audiencia contra armas; se excusa jueza

CIUDAD DE MÉXICO .- La jueza que en Estados Unidos le correspondió atender la demanda de México en contra de tiendas de armas de fuego, las cuales abastecen a grupos criminales, prevé excusarse de atender el caso.

Ello provocó que fuera suspendida la audiencia programada para el lunes 28 de agosto.

La Secretaría de Relaciones exteriores informó que la audiencia de argumentos orales se suspendió, luego de que el jueves 24 de agosto la jueza asignada al caso, Cindy Jorgenson, ordenó su cancelación.

Únicamente se informó que estaba considerando excusarse de conocer el litigio, dio a conocer la dependencia.

La SRE recordó que el Gobierno federal presentó el 10 de octubre del 2022 una demanda contra las tiendas de armas de fuego, por suministrar habitualmente armas de alto impacto a las organizaciones criminales de México.

Ello se ha verificado al hacer la trazabilidad de las armas, que es el rastreo que hacen las autoridades para conocer el origen de los equipos asegurados tras la comisión de algún delito.

Las tiendas demandadas por el gobierno mexicano son: Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix); y Sprague's Sports, INC. (Yuma).

La demanda se encuentra ante la Corte para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, compuesta por nueve jueces y juezas, explicó la SRE.

Desde la presentación de la demanda a la fecha, ha transcurrido la fase escrita, en la que ambas partes han presentado sus argumentos. Por ello se pasaría a la etapa de audiencias.

Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas.

La Cancillería mencionó que la primera se presentó en Boston en 2021, en contra de empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses.

Detalló que mientras la demanda en Boston cuestiona una responsabilidad más amplia, por la negligencia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito a nuestro país, la demanda en Arizona atiende un ángulo específico del fenómeno: la negligencia de puntos directos de venta de armas, que se traduce en que organizaciones criminales en México adquieran sus productos, por ejemplo, a través de ventas a prestanombres.

"Una sentencia favorable en el caso en Arizona respaldará el caso en Boston (en fase de apelación), ya que comprobará que las empresas fabricantes son negligentes, por no monitorear ni disciplinar a los vendedores que comercian sus productos a delincuentes", detalló la SRE en un comunicado de prensa.

Señaló que se informará oportunamente cuando se dé a conocer la nueva fecha de audiencias de argumentos orales que fije la Corte de Distrito.