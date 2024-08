Liberan a Irving, atleta que evitó violación en Veracruz

BOCA DEL RÍO, Veracruz 17-Aug-2024 .-Este sábado fue liberado Irving Acosta Reyes, bicampeón nacional de BMX y ex participante de Exatlón, que fue arrestado por atropellar a un sujeto que intentaba violar a una mujer en Boca del Río, Veracruz.

El que el joven saliera en libertad fue una petición de vecinos, colectivas feministas, deportistas y familiares que calificaron como una injusticia que la mañana del 15 de agosto, fuera arrestado tras ayudar a una mujer que era jalada a un lote baldío por un sujeto en la Colonia Infonavit Las Vegas 1.

Tras dos días detenido, la familia del atleta confirmó en redes sociales que salió esta mañana.

"Ya está en libertad Irving. Muchas gracias a todos por estar siempre al pendiente", publicó Denisse Leyva, sobrina de Irving.

Esta mañana se convocó a una protesta pacífica al exterior de la Fiscalía estatal en Boca del Río, pero se suspendió al notificarles de la salida del que ha sido denominado por sus vecinos como "héroe sin capa".

Después de las 11:00 horas, salió con una sonrisa de los separos de Boca del Río, donde lo esperaba su mamá, amigos y seres queridos.

"Primero agradecerle a todos, me han felicitado. Fue un accidente en realidad, yo sólo traté de apoyar a una señora indefensa como cualquier otra persona lo haría. Creo que es un acto que si uno ve, uno trata de apoyar de alguna manera. Ocurrió algo más grande, se hizo un accidente un poco fuerte", refirió al salir de detención.

"Pero bueno, afortunadamente la persona que estaba siendo víctima está bien y yo igual me encuentro bien. He tenido buen trato por parte de todos, los oficiales, el abogado, la Fiscalía, todos se han portado muy buena gente y estos dos días que he pasado aquí no han sido tan terribles como uno se imagina. Yo venía espantado, nunca había estado aquí", agregó.

Feministas pidieron justicia en el caso, pues el presunto atacante de la mujer se encuentra hospitalizado, en calidad de detenido y fue señalado por cometer abusos sexuales contra otras víctimas.

Irving Acosta Reyes recibió aplausos por su hazaña y pidió a las mujeres que levanten la voz e interpongan sus denuncias, pues indicó que su ex novia también sufrió un abuso, lo que lo obligó a actuar para que no se registrara otra violación en la entidad.

Vecinos de Las Vegas 1 levantaron pancartas para exigir que Irving volviera a su casa.

Ayer, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, reconoció el valor del bicampeón nacional de BMX y aseguró que estaba atento al caso y de su liberación.

"Yo estoy con él, se le explicó a su familia y a él que había que cumplir con ese procedimiento, pero vamos a estar atentos para que salga", aseveró.