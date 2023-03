Atizan temores de nueva crisis

Ciudad de México

Brian Siu, gerente general para América Latina de Jeeves, la plataforma financiera que tiene entre sus clientes a grandes startups mexicanas como Kavak o Bitso, reconoce que aunque ellos no tienen una cuenta con el banco colapsado, muchos de sus clientes sí. "Directamente, Jeeves no tiene ningún riesgo. Nuestros clientes, obviamente sí, varias fueron impactadas. No puedo decir quién o cómo, pero el viernes (pasado) fue un día muy largo, había mucha incertidumbre porque no sabíamos exactamente qué fin iba a tener esta historia", señala el gerente de esta firma con presencia en una veintena de países.

Los orígenes del batacazo de SVB—la mayor quiebra de un banco desde 2008— se remontan al año pasado, cuando el apetito por las inversiones en tecnología comenzaron a descender. Sus clientes, en su gran mayoría startups, empezaron a retirar su dinero para cubrir sus gastos operativos. Al caer en picada los depósitos, el banco no tuvo manera de reemplazarlos y se vio forzado a vender su portafolio de activos, entre ellos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, asumiendo una pérdida debido al alza en las tasas de interés. La comunicación errónea de esta venta, así como de la necesidad de levantar capital, terminó por encender las alarmas entre sus clientes, solicitando en estampida y en cuestión de horas su dinero. "Yo creo que fue una tormenta perfecta, de mala comunicación y mala gestión de un banco", refiere Siu sobre la inédita crisis financiera.