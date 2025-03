Bersahín López narra el atentado en Oaxaca

OAXACA DE JUÁREZ, Oax.- El excandidato a gobernador de Oaxaca y secretario general del partido local Nueva Alianza, Bersahín López López, aseguró que la mañana de ayer fue víctima de un atentado cuando salió de su hogar en compañía de su hijo, en el municipio de San Pablo Etla.

En entrevista, relató que cuando salió del fraccionamiento en el que se encuentra su casa y al tomar un camino de terracería, fueron embestidos por una camioneta roja de la que descendieron seis hombres con armas largas, quienes lo encañonaron, así como a su hijo. Posteriormente empezaron a golpearlos, y su vástago logró escapar e irse corriendo descalzo en dirección a su casa.

Bersahín López detalló que él recibió un "cachazo en la cabeza" e intentaron subirlo a su camioneta, pero la puerta de su vehículo se trabó por el impacto del golpe en la camioneta; y además, empezó a circular personas de la población y del fraccionamiento donde vive, lo que quizá provocó que sus agresores desistieran y huyeran del lugar.

"Es gente que ya sabía lo que hacía, entonces nos empezaron a encañonar, mi hijo tiene muy claro el recuerdo de las pistolas y armas encañándolas, yo lo protegí, lo abracé, y en cuanto estas personas querían abrir la camioneta, porque quedó trabada, mi hijo se fue corriendo y ellos empezaron a golpearme y apuntarme, trataron de seguir a mi hijo con una pistola, pero él logró llegar al fraccionamiento".

El político oaxaqueño aseguró que hay testigos, vecinos de la zona, del atentado en su contra y contra su hijo.

"Hay unas fotografías de cómo quedó su zapato, ya hubo una valoración física, pero no podemos esperar a que exista sangre, a que existan muertes, como para decir que hubo un atentado. Un atentado es cuando alguien atenta contra tu integridad. Afortunadamente no hubo muertos, pero no puede ser que la Secretaría lo vea de esa manera".

Bersahín López calificó como lamentable que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca haya informado mediante un comunicado que se trató de un hecho de tránsito.

"Yo no quisiera ver al hijo del secretario de Seguridad Pública ni del Gobernador, ver a su hijo correr descalzo porque le están apuntando con un arma. Eso es detestable, y sobre todo, que la Secretaría de Seguridad Pública salga a dar este comunicado. Pero sí sufrimos un atentado", manifestó.

El dirigente de Nueva Alianza adelantó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde dará más detalles de los hechos de los que fueron víctimas él y su hijo.

"Vamos a señalar muy fuerte, no para politizarlo, sino para que la ciudadanía vea que clase de seguridad pública tenemos", sentenció.

La mañana de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado, afirmaron que los hechos que denunció Bersahín López, se trata de un hecho de tránsito.

"Los primeros respondientes indicaron que se trató de un choque entre dos vehículos en que el responsable huyó del lugar. De acuerdo con información proporcionada por la Policía Estatal, así como de Policía Municipal de San Pablo Etla, y derivado de entrevistas en el lugar, de manera preliminar se sabe que el conductor afectado, identificado por las iniciales B. L. L., viajaba a bordo de su camioneta y al momento de salir de una calle, otra camioneta de color rojo impactó su vehículo que quedó al borde del camino", aseguraron ambas dependencias estatales.