Lanzan petardos contra el Senado por Ayotzinapa

Normalistas lanzaron media docena de petardos en la sede del Senado de la República, en protesta por la falta de solución de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace diez años.

Al final de un mitin en el que estuvieron familiares de los 43, los jóvenes, en su mayoría encapuchados que llegaron en 21 camiones turísticos, arrojaron los petardos contra el edificio y realizaron pintas con aerosol exigiendo justicia al Senado que está por analizar y aprobar el paso de la Guardia Nacional al Ejército, cuando el cuerpo de seguridad fue creado con la promesa de tener un mando civil.

"El Senado de la República va a aprobar la reforma en la que elementos de la Guardia Nacional o la Guardia Nacional pasarán a formar parte de la Sedena, pasarán a formar parte del Ejército Mexicano, que en el caso de Ayotzinapa no nos ha brindado la información para que pudiéramos avanzar", acusó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, en el mitin previo.

El representante legal lamentó que los senadores de Morena vayan a darle más poder al Ejército mexicano que se maneja en la opacidad y ha sido acusado de violaciones de Derechos Humanos y se ha negado a entregar más de 800 folios con información relevante sobre la detención y la desaparición de los estudiantes la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

"El Ejército no los ha querido entregar, y hoy el Senado de la República también va a formar parte en otorgarle más poder al Ejército Mexicano, ¿cómo vamos a poder obligar al Ejército, si con estas reformas le damos más poder al Ejército mexicano?", planteó.

Representantes de las normales rurales del País también acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de fallar su promesa de resolver el caso, incluso afirmaron que utilizó políticamente Ayotzinapa para hacerse propaganda y luego defender a los militares.

"A pesar de los años de las investigaciones no se han dado resultados concretos, bien se sabe qué hay más de 800 folios, el cual no se han entregado, los cuales todavía no se han dado a conocer, ¿por qué? Porque saben que si esos folios salen a la luz se va a caer todo su teatro, se va a demostrar cómo el Gobierno sí tiene que ver con la corrupción", dijo un normalista.