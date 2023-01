Acuchillan estudiantes a otro al salir de secundaria

HECHOS

El hecho se registró la tarde de ese día, cerca de las 18:10 horas, en la calle Real de Santa Beatriz, tras salir de clases de la Secundaria 9 y 12 ubicada en Carlos Fuentes Macías, en la Colonia Real de San José.

El menor herido, fue identificado solamente como Valente, de 13 años, quien al momento de ser agredido iba con una compañera de clases, para encaminarla a su casa.

Al salir de la escuela, la pareja de estudiantes se percató de que los agresores los seguían, y trataron de correr para ponerse a salvo, pero fueron alcanzados por alrededor de 5 menores y estudiantes de la secundaria.

Al ser alcanzados, los agresores comenzaron a golpear al menor, y luego uno de ellos lo atacó con una navaja, con la que lo lesionó en el pecho.

Debido a la herida penetrante, el estudiante terminó con el pulmón izquierdo afectado, el cual le causó un neumotórax a tensión, por el que pudo haber perdido la vida de no atenderse a tiempo.

El estudiante fue atendido por personal de Protección Civil municipal y llevado de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde fue llevado de inmediato a la sala de quirófano para ser intervenido.

En las afueras del nosocomio, espera la madre del menor herido, quien se identificó como Montserrat.

La mujer, vía telefónica, explicó que desde el pasado mes de noviembre del 2022, su hijo y otro compañero que se junta con él, recibían amenazas y agresiones por parte de los ahora señalados como implicados en el ataque.

"Todo empezó desde noviembre, cuando comenzaron a agredirlo y a amenazarlo, al igual que a su compañero, quien también corre riesgo.

"Luego de regresar a clases, los primeros días de enero de este año, volvieron a ser amenazados y por eso acudí a la escuela para interponer una queja con los maestros, en esa ocasión sólo hablaron con los agresores de mi hijo y se calmaron por unos días", agregó la madre de familia.

Mencionó que el miércoles por la tarde, tras salir de la escuela, su hijo le llamó muy asustado, diciéndole: "Mami, me acaban de herir, me metieron una navaja en el pecho y me duele mucho".

Tras recibir la noticia, la mujer salió de su casa y fue al sitio donde el menor le indicó haber sido atacado, pero para entonces la ambulancia lo había trasladado al hospital debido a la gravedad de su estado.

"Ese día, aunque ya habían algunas patrullas, ahí aún andaban los que atacaron a mi hijo, pero los policías no los detuvieron, no sé por qué.

"Sólo pido que se haga justicia para mi hijo, es lo único que pido, pero también tenemos miedo de que tomen represalias contra nosotros", dijo.

El caso del ataque, ya es investigado por agentes ministeriales y también se dio conocimiento a la Secretaría de Educación, debido a que las agresiones iniciaron dentro de la escuela, y aunque el ataque se dio a las afueras, la víctima y agresores acababan de salir de clases y portaban el uniforme.