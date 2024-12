Pablo Lemus Navarro asume como Gobernador de Jalisco en el Congreso local

Por: Agencia Reforma

Diciembre 07, 2024 -

Guadalajara, Jalisco.- Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador de Jalisco en el Congreso local para el periodo 2024-2030.

"Jalisco tienen la obligación de estar a la altura de los desafíos del país (...) Asumo la responsabilidad de tomar el liderazgo y hacerlo con el ejemplo", expuso Lemus durante su discurso tras rendir protesta ante legisladores.

"Nuestro proyecto de gobierno no es un proyecto de colores, es un proyecto de la gente", añadió.

Durante el acto de toma de protesta, las ocho representaciones políticas que integran al Legislativo emitieron un posicionamiento; la diputada Gabriela Cárdenas, de MC, reconoció el trabajo del exgobernador Enrique Alfaro y resaltó la experiencia con la que asume Lemus la titularidad del Ejecutivo.

"Nuestro compromiso es trabajar (...) para fortalecer las bases de tu gobierno", dijo la emecista dirigiéndose al nuevo gobernador.

La morenista Itzul Barrera indicó que comienza una etapa después de un gobierno donde hubo falta de libertades y persecuciones políticas; y deseó a Lemus el mayor éxito.

Claudia Murguía, del PAN, solicitó apertura y cercanía con el nuevo Gabinete estatal, y no entregar el Estado al autoritarismo ni al miedo; mencionó que sólo con unidad, empatía y reconocimiento de todas las voces se podrá construir un proyecto de Gobierno.

La priista María del Refugio Camarena se dirigió a Lemus para pedirle que su Gobierno sea de puertas abiertas, que no destruya instituciones como lo habría hecho la Federación; que en Jalisco no se repliquen prácticas federales, como sería el no escuchar, y que se garantice más seguridad.

Enrique Velázquez, de Hagamos, sugirió que haya respeto a la división de Poderes; planteó fortalecer la educación superior, y considerar un plan para que ningún niño falte a la escuela.

José Guadalupe Buenrostro, del PVEM, urgió a recuperar el tiempo perdido, y que energías renovables sean una realidad en Jalisco; invitó a mirar hacia los Municipios, donde habría carencias.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, señaló que termina un sexenio manchado de sangre, incapaz de resolver los problemas más dolorosos de la población; a Lemus le pidió no cometer los mismos errores, pues tiene la oportunidad de redimirse.

Leonardo Almaguer, diputado del PT, aludiendo a Enrique Alfaro y Lemus que llegaron con retraso al evento, sugirió usar el Tren Ligero.