Se registraron 50 mil a cargos del Poder Judicial: Esquivel

Por: Agencia Reforma

Diciembre 02, 2024 -

Ciudad de México.- La ministra Yasmín Esquivel dijo que ya suman 50 mil aspirantes registrados para contender por un cargo en el Poder Judicial de la Federación.

"Se inscribieron más de 50 mil aspirantes, mujeres y hombres, comprometidos para efecto de ser elegidos jueces, magistrados, ministros y tengamos un Poder Judicial Federal que cambie, que transforme, un Poder Judicial cercano a la gente, de puertas abiertas", dijo en entrevista, en el marco de la toma de protesta de Rocío Nahle como gobernadora del estado de Veracruz. Respecto a la transparencia en este proceso, indicó que está ajeno a intereses políticos.

"El proceso es totalmente transparente, no hay manera de que pueda haber injerencia de ningún grupo, de ningún partido político, ideologías ni partidos", puntualizó.

Asimismo, indicó que las fallas presentadas en el sistema han sido subsanadas.

REFORMA publicó que los aspirantes a participar en la elección judicial van a la segura.

La mayoría optó por apuntarse ante varios comités de evaluación para incrementar sus posibilidades de aparecer en la boleta en junio de 2025.

Una revisión de las listas de los comités del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial Federal (PJF) indica que 124 de los 182 abogados que se registraron para competir por los cargos superiores ante el PJF, también se apuntaron ante el Ejecutivo.

Esto quiere decir que el 68 por ciento dobleteó, y es muy probable que casi todos ellos también se inscribieron ante el Comité del Poder Legislativo, que aún no ha publicado nombres. De 103 aspirantes registrados en el PJF para competir por uno de los nueve puestos de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, 77 también participan vía el Ejecutivo, que tiene 484 interesados en total.

Ante este último, se inscribió la Ministra en funciones Lenia Batres, cuyo lugar en la boleta de 2025 está asegurado y no tendría que participar en este proceso de selección.

También están anotados Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura y ex Procurador de Andrés Manuel López Obrador en el DF; Bertha Galeana Cisneros, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos; Cynthia Galicia, directora de Gestión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Segob; Eduardo Santillán, ex aspirante a Alcalde y ex diputado local de Morena en la CDMX, y Esteban Martínez, titular de la Unidad de Enlace de la Segob con la Cámara de Diputados.