Así trató Mariana Rodríguez a un niño detrás de cámaras...

En la imagen se ve a la influencer mientras estaba en una videollamada con una mujer llamada Nohemí. Un niño que está a su lado en la banqueta no la deja escuchar, por lo que lo calla de fea manera.

Primero lo hace a un lado con la mano en señal de que guarde silencio y le dice "shhh", pues el niño hacía ruido con un juguete. En un segundo momento se lleva el dedo a la cara y le grita "eeeeiiii" con un tono brusco de voz.

El 17 de marzo pasado, Mariana Rodríguez festejó el primer año de Emilio, un niño del DIF Capullos que "adoptó" por un fin de semana y lo publicó en su cuenta de Instagram.

"Mañana cumple 1 año este pedazo de cielo que me ilumina todos mis días. Gracias Milio por tantas enseñanzas, por tus sonrisas diarias, por quererme tanto y por brillar. Te amo con todo mi corazón goldis", escribió.

Una mujer quiso defenderla en redes sociales diciendo que eso hacía con sus críos cuando no la dejaban hablar por teléfono, y que no sabía que eso la hacía menos amorosa, pero le respondieron: "Exacto, ahora imagina que viene un pariente o extraño y le aplica la misma ´corrección´ a tu crío en ese tono" y la mujer la siguió defendiendo:

"Solo le dijo shh. ¿Qué tiene eso de malo para que yo me pusiera digna si mi familiar le dice que shh a mi hijo que está haciendo ruido?" y otro le contestó: "No parece nada malo si fueran tus hijos propios, pero cuando no son tuyos y eres figura pública, lo mejor es alejarte para la llamada o tener paciencia".