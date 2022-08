Así ardió Baja California

Entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche del viernes 12 se activaron los códigos de emergencia de las policías municipales, bomberos y agentes ministeriales. Se veían pasar sus camionetas con la sirena encendida y a gran velocidad por distintas zonas de Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate y Mexicali.

Una veintena de camiones urbanos, taxis y tractocamiones se incendiaban simultáneamente en esas ciudades. Grupos de encapuchados habían bajado a pasajeros y tripulantes para incendiar los vehículos. El caos se expandió por las cinco principales ciudades bajacalifornianas.

Algunos grababan las impactantes escenas. Pronto los videos circularon en las redes sociales. Quienes veían esas imágenes se preguntaban qué sucedía, hasta que apareció en WhatsApp un mensaje firmado presuntamente por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Primer Sistema de Noticias, cadena de medios de comunicación propiedad del exgobernador Jaime Bonilla, lo transmitió y la captura de pantalla se volvió viral. Este es el mensaje textual:

"Solo para avisarles que abra toque de queda este viernes sábado y domingo a partir de el día viernes a las 10:00 de la noche hasta el día domingo a las 3 am vamos a hacer un desmadre para que el puto gobierno libre nuestra gente Somos cártel Jalisco nueva generación no queremos lastimar a gente buena es mejor que no salgan vamos a levantar a todo aquel que se vea esos días en la calle. Puro cjng".

El pánico vació las calles. Sólo policías municipales, agentes de la Fuerza Estatal, militares y elementos de la Guardia Nacional circulaban. La población tenía frescas en la memoria las imágenes de Zapopan, Silao, Celaya, Irapuato y León con vehículos en llamas y 11 muertes en Ciudad Juárez.

A las ocho de la noche, cuando aún no se apagaban los incendios, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, custodiada por militares y el director de la Policía Municipal, se dirigió a los ciudadanos:

"Ante los hechos que se están suscitando en todo el estado...estamos aquí para decirles que tienen que mantener la calma, estamos con ustedes, estamos coordinados y sobre todo que no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas.

"El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quienes están cometiendo estos delitos, que Tijuana va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan porque también nosotros estamos vigilantes de ello".