Detecta ASF irregularidades en INM

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un conjunto de irregularidades en el Instituto Nacional de Migración (INM) por 11.7 millones de pesos, en servicios de seguridad y vigilancia, transportación aérea y terrestre de nacionales y extranjeros, así como en gastos de alimentación.

De acuerdo con la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2023, el organismo encabezado por Francisco Garduño no acreditó la capacidad técnica, humana y material del proveedor en materia de seguridad.

La ASF determinó que, en el penúltimo año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el INM tampoco cumplió con diversos requisitos, obligaciones y consignas establecidas en los contratos con la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, de acuerdo con las revisiones realizadas en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Veracruz.

Según el reporte, además de que los servicios no se prestaron con los elementos y las características requeridas, el Instituto no aplicó descuentos y deductivas por 1.8 millones de pesos.

"La documentación presentada por el proveedor al INM correspondiente al pago de cuotas obrero-patronales difiere con los registros del IMSS y se verificó que el 93.9 por ciento de los recursos públicos federales los transfirió a 5 personas morales sin contar con evidencia de que se emplearan para el pago de nómina del personal requeridos por el INM", detalla.

Los pagos a esa compañía ascendieron a 29.3 millones de pesos.

Por otro lado, la ASF revisó pagos por 89.46 millones de pesos a la empresa ETN Turistar Lujo, por servicios de transportación terrestre requeridos en los estados de Chiapas, Coahuila y Tabasco.

Los fiscalizadores detectaron que el INM no acreditó cómo determinó la cantidad diaria de servicios requeridos; los formatos de entregables no contienen información sobre la cantidad de servicios pagados y los que fueron prestados a migrantes, contienen errores, como nombres y firmas de operadores que no los ejecutaron.

Entre los hallazgos está que el Instituto pagó 286 servicios realizados el mismo día, en horarios simultáneos por la misma persona.

En el caso de la transportación aérea, la Auditoría revisó el pago de servicios por 57.43 millones de pesos, requeridos en marzo de 2023, a Grupo Aéreo Monterrey.

En este caso, el INM no acreditó que los 46 viajes fueran para el traslado de migrantes en condiciones de vulnerabilidad.

Además, solicitó y pagó 10 viajes a países no autorizados para el retorno de migrantes.

Por otro lado, de los servicios de transportación aérea pagados a Aeroenlaces Nacionales, en octubre de 2023, por 36.87 millones de pesos, el organismo decidió no regresar a los Agentes Federales de Migración en vuelos comerciales sin costo adicional. En cambio, solicitó su regreso en vuelos chárter.

En la auditoría de ese año, se revisaron 112.6 millones de pesos correspondientes a servicios de alimentación, contratados a Operadora de Comedores Saludables, en los estados de Coahuila, Chiapas y Tabasco.

El reporte detalla que el INM no acreditó cómo determinó la cantidad diaria y tipos de menús requeridos al proveedor.

Para comprobar la entrega a los migrantes, presentó listados que no cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Operación en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales y no acreditó la entrega de más de 39 mil alimentos por 3.3 millones de pesos.

Como resultado de la revisión de 314 millones de pesos, la ASF emitió seis recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.