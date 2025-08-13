Lo que pasa en Gaza es terrible.- Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que lo que pasa en Gaza es terrible y muy triste.

Cuestionada en la mañanera sobre asesinatos de periodistas en Gaza, la Mandataria federal hizo un llamado de paz urgente y al reconocimiento de "ambos estados".

"Lo que pasa en Gaza es terrible, es muy triste", expresó la Mandataria federal.

"Y particularmente pues lo que ocurrió con los periodistas, no sólo fueron dos, han sido más, pues también, evidentemente".

"Por eso nosotros siempre hacemos un llamado a la paz urgente y al reconocimiento de ambos estados".