Condenan el asesinato de Ociel Baena

Ciudad de México



El asesinato de Ociel Baena y de su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves, ha conmocionado a la sociedad mexicana que despertó la mañana de este lunes con la noticia de su muerte violenta. Baena fue la primera persona no binaria en ser reconocida de manera jurídica en el país y se identificaba como magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, lo que representa un hito para la visibilidad y los derechos de las personas LGTBIQ+ en México.

Horas después de conocerse la noticia, varias manifestaciones en ciudades de todo el país condenaron el asesinato y rechazaron la teoría de la Fiscalía local que sostiene que Baena murió a manos de su pareja, quien después se suicidó a poca distancia con una hoja de afeitar. "Crimen pasional, vergüenza nacional", gritaban las personas congregadas este lunes por la noche frente a la Estela de Luz en Ciudad de México. El cadáver de las dos personas fue encontrado en la planta baja de la casa donde vivían, en la ciudad de Aguascalientes.

El Senado ha pedido a la Fiscalía General del República (FGR) que atraiga el caso y que sea investigado como un delito de odio. No es de extrañar la desconfianza que genera la teoría de la Fiscalía de Aguascalientes en la comunidad de la diversidad sexual. México es el segundo país con más delitos de odio en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil. "Ociel Baena es una figura que incomoda y por eso, muy necesaria para nuestra comunidad porque vino a romper esquemas y puso encima de la mesa la existencia de las personas no binarias", señala Ricardo Baruch Domínguez, integrante de la Asamblea consultiva de Conapred y activista de la comunidad LGTBIQ+.

Domínguez señala que no es la primera vez que el actuar de las fiscalías ha sido cuestionado por revictimizar a las víctimas y tratar de echarles la culpa de su propia muerte. "Reconozco que no es imposible que pueda darse un homicidio dentro de la comunidad, no lo podemos descartar, pero venimos de una cultura de la revictimización en las fiscalías que hacen que nos cuestionemos la investigación que están llevando a cabo", agrega.

NUMEROSAS REACCIONES

La muerte de Ociel Baena ha generado numerosas reacciones de personalidades de la política, la cultura, la comunidad LGTBIQ+ y la sociedad en general que han lamentado y condenado su muerte trágica. "Hace poco entregué a Jesús su pasaporte en SRE, fue uno de los primeros no binarios que hicimos. Me entero con profunda pena de su asesinato, hago votos porque las autoridades esclarezcan el crimen y detengan a los responsables. Descanse en paz, día muy triste para México", escribió en su cuenta de X el excanciller Marcelo Ebrard.

"La muerte de @ocielbaena duele muchísimo y debe ser esclarecida. Hay demasiada violencia y odio hacia las personas de la diversidad sexual. Ociel visibilizó y lideró valientemente a la comunidad no binaria", compartió también en redes el periodista Genaro Lozano. "Es aberrante que exista un fiscal que pretenda reconstruir un delito bajo la teoría del "crimen pasional". Las vidas no binarias importan, las vidas de las disidencias importan. Importamos en vida y más allá de la muerte", escribió la usuaria @Nadia_erre.

Las organizaciones reconocen que 2023 ha sido un año en el que si bien han podido verse avances muy importantes en la representividad de la comunidad, también han aumentado las muestras de lgtbfobia en el mundo de la política y en las redes sociales. También se ha criticado la cobertura periodística del asesinato y la insistencia de clasificar al magistrade con el género masculino, cuando prefería utilizar los pronombres neutros: "elle" y "le". "¡Elle, elle, su pronombre era elle!", se pudo escuchar en la marcha.

"Ociel es un ejemplo de que adquirir mayor visibilidad y derechos significa un progreso muy grande para la comunidad, pero también que estos logros detonan mucho odio", señala Enrique Torre, activista y cofundador de Colmena 41. Baena había denunciado recientemente amenazas de muerte y formaba parte del Mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. "La violencia y la discriminación tienen que seguir siendo el foco para el poder legislativo y ejecutivo, no solo basta con haber conseguido el matrimonio igualitario en el país", agrega Domínguez.

La manifestación espontánea en Ciudad de México recorrió el Paseo de la Reforma y llegó hasta el Zócalo de la capital exigiendo justicia. También hubo concentraciones en Monterrey, Guadalajara y Mérida. "Fue conmovedor ver cómo nos movilizamos en pocas horas. Algo ha cambiado en México en los últimos años y para mí significa que no vamos a dar un paso atrás ni en la celebración de nuestros logros ni para condenar cuando nos ataquen", señala Torre.

Durante 2022 el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTI+ registró 22 desapariciones y 62 asesinatos, atentados y suicidios contra personas de esta comunidad en México. Desde las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, reconocen que esta cifra podría ser mayor debido a la falta de clasificación en las fiscalías y el poder judicial que no tipifican los delitos de odio adecuadamente. El último asesinato en México fue el del activista Ulises Nava, también en Aguascalientes, atacado a balazos el 15 de julio cuando salía del Congreso Nacional de Litigio Estratégico donde se discutía sobre la participación política de las personas LGTBIQ+ en las próximas elecciones de 2024. En aquella ocasión, Ociel Baena, asistente al congreso, fue de las primeras personas en condenar la muerte de su compañero.