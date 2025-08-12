Asesinan a activista trans de Zapotlán El Grande

GUADALAJARA, Jalisco.- La directora del Colectivo Trans Zapotlán, Katia Daniela Medina Rafael, fue asesinada; su cuerpo, con aparentes signos de violencia, fue encontrado el fin de semana sobre la carretera libre Sayula-Ciudad Guzmán.

El hecho fue condenado por la Presidenta Municipal, Magali Casillas, quien pidió a las autoridades que el caso se investigue con perspectiva de género y de diversidad sexual.

"Exigimos a las autoridades competentes que este caso sea investigado y tipificado con perspectiva de género y de diversidad sexual, tratándose como lo que es: un feminicidio", expuso la funcionaria.

"A las autoridades de procuración de justicia, para que actúen con prontitud, sensibilidad y respeto, garantizando que este crimen no quede impune", señaló.

Colectivos como Zapotlán Diverso y Colectivo Diverso de UdeG también condenaron el ataque a su compañera, y exigieron el esclarecimiento del caso.

"A las autoridades competentes, les instamos a investigar este caso con perspectiva de género y enfoque diferenciado para garantizar justicia y no repetición", señalaron quienes integran Zapotlán Diverso en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT, en lo que va del año se han registrado 20 asesinatos de peroans que pertenecen a la diversidad sexual; esta cifra aun no contempla el asesinato de Katia Daniela.

Apenas ayer, en el marco del Día Estatal Contra los Crímenes de Odio, fue presentada la iniciativa "Ley Jonathan Santos y Paola Buenrostro", que busca tipificar como delitos autónomos el crimen de odio y el transfeminicidio.