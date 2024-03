Asesinan a presidente municipal de Chahuites

Oaxaca



La noche del lunes 18 de marzo de 2024 fue asesinado Joaquín Martínez López, presidente municipal de Chahuites, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, en la frontera con Chiapas, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con información preliminar, fue un ataque directo perpetrado por dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes dispararon en contra de político emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuando éste se encontraba frente a su domicilio.

A través de redes sociales, el gobernador Salomón Jara Cruz condenó el asesinato y envío condolencias a sus familiares. También dijo que pidió la intervención de la fiscalía estatal para que se esclarezcan los hechos y se dé con los responsables.

Martínez López es el segundo edil de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec que es asesinado en un periodo de tres años. El 21 de febrero de 2021 fue asesinado Leobardo Ramos cuando se desempeñaba en el cargo.

Jesús Romero López, secretario de Gobierno (Sego), reprobó este acto de violencia y dio a conocer que se solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se prioricen las investigaciones del caso.

Descartan "foco rojo electoral"

"Nos reunimos con la Fiscalía General del Estado, con los cuerpos de seguridad y se determinó a la brevedad actuar conforme a lo que marca la ley y dar con los responsables del crimen", afirmó.

Según el funcionario encargado de la política interna de la entidad, el municipio de Chahuites no está considerado como una zona de alertamiento o "foco rojo" durante el arranque del proceso electoral, y agregó que no se pueden adelantar conclusiones sobre si este asesinato está o no relacionado con el proceso electoral.

"Hay un protocolo que marca la Mesa Operativa de Seguridad Electoral tanto estatal como federal, y a partir de los indicadores que establece la conflictividad en los municipios se otorgan las medidas para la seguridad. El presidente municipal de Chahuites no iba a contender por ningún cargo de elección popular, pero este hecho no deja de impactar en la situación política de la región", dijo.

Sin embargo, el secretario de Gobierno agregó que "ninguna línea de investigación debe ser excluida".

De acuerdo con la fiscalía oaxaqueña, tras el asesinato del edil se inició una carpeta de investigación por la comisión del delito de homicidio calificado, y se desplegó un equipo multidisciplinario para trabajar en el lugar de los hechos.

De acuerdo con los resultados preliminares de las indagatorias, el presidente municipal estaba en el acceso principal de su domicilio, donde fue agredido a balazos. Perdió la vida cuando era trasladado para que recibir atención médica.

"A partir de la información preliminar recabada por la FGEO, se establecieron sólidas líneas de investigación con el objetivo de dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables", se informó en un comunicado.