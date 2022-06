Asegura que miente Fiscalía General

Liliana, de 23 años, difundió un mensaje en el que manifestó que por las heridas sufridas no pudo hablar por dos semanas.

"La Fiscalía ha publicado en su cuenta que yo cambié mi versión de los hechos", expuso, "siendo que duré dos semanas en terapia intensiva con daños en garganta y pulmones que me imposibilitaban hablar.

"Dice el texto que ellos estuvieron pendientes del caso desde el 26 de marzo, siendo esto mentira, porque nunca nadie se acercó... ni con mi esposo"Entonces me pregunto, a quién le tomaron la declaración que supuestamente yo hice".

El 8 de junio se dio a conocer el caso de Liliana por una joven que solicitó apoyo para medicamentos y material de curación, al afirmar que la víctima, tras ser atacada, sufrió quemaduras en más del 30 por ciento de su cuerpo.

Luego se dijo que la atacaron tres personas que le rentaban un cuarto en Salinas Victoria.

El martes, tras una transmisión en vivo de la víctima, la Fiscalía afirmó que desde el 26 de marzo atendía los hechos.

Por la tarde, Liliana acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

Allí, Griselda Núñez, titular del organismo, evadió declarar sobre el tema.

En el mensaje de ayer, Liliana dijo que desconfía de la autoridad.

"Me siento desprotegida", expresó. "Intentaron acabar con mi vida y la autoridad, que creía que me haría justicia, hoy sale a decir que miento. No confío en una Fiscalía que me ha dejado sola completamente".