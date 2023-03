Arremete AMLO contra Córdova por liquidación

En un intento de anticipar nuevas controversias, el Instituto también aclaró que los consejeros salientes no podrán postularse a un cargo de elección popular en los próximos dos años, una respuesta a los rumores que hizo circular Morena de que Córdova y Murayama podían sumarse a las filas de la oposición. Ambos han insistido en que no tienen ningún interés en hacerlo, pese a que han sido vocales en sus críticas sobre el futuro democrático del país y la reforma electoral de López Obrador.

El presidente no dudó en volver a la carga contra el INE, al que ha calificado como una "burocracia dorada". López Obrador ha encogido el presupuesto del órgano electoral desde que llegó al poder en diciembre de 2018 y ha impulsado una serie de reformas a leyes secundarias para compactar su estructura operativa. El plan B ha provocado propuestas de varios sectores de la población que aseguran que los cambios "ponen en riesgo la democracia". "Se oponen a los cambios, a la transformación y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna de que ´el INE no se toca´, porque es como si se agraviara a la democracia, cuando no tiene nada que ver, se trata de combatir la corrupción y los privilegios", señaló el presidente.

FALTA ELEVADA SUMA

Mario Rafael Llergo y Hamlet Almaguer, diputados de Morena, aseguraron que a los finiquitos que anunció el INE hay que sumar otros conceptos y prestaciones, como la prima vacacional, el aguinaldo y el seguro de separación. Eso eleva el monto a más de nueve millones de pesos de indemnización en el caso de Córdova, dijeron. "Qué cinismo de Lorenzo Córdova", reclamó Llergo, que tachó el comunicado del INE como un "engaño". Pablo Gómez, exlegislador de Morena y director de la Unidad de Inteligencia Financiera, insinuó, incluso, que tales de remuneraciones rayaban en "la ilegalidad". López Obrador insistió en que, de cualquier forma, era "inmoral".

Esta misma semana, el INE dio a conocer que ha puesto en marcha un comité para empezar a aplicar los cambios contemplados en el plan B, aunque reclamó que "hay un desfase de dos meses" porque la reforma se aprobó más tarde de lo que se había planteado. La Suprema Corte aún tiene que resolver varios asuntos sobre la constitucionalidad de la enmienda. El Poder Judicial también ha estado constantemente en la diana de López Obrador y ha adelantado que espera que varios puntos de la reforma sean desechados. Este viernes se lanzó una convocatoria para que grupos que simpatizan con el presidente protesten contra "la corrupción" afuera del alto tribunal. El mandatario sufrió otros reveses en su contienda con el árbitro electoral, como la restitución de Edmundo Jacobo, en la secretaria del Instituto.