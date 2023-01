Ministra debe actuar con ética.- Armenta

Aunque se negó a responder si la Ministra debía renunciar, el legislador la conminó a hablar.

"Yo creo que la Ministra debe de hacer un acto de consciencia, debe de hacer un acto de reflexión y debe de hablar, debe de ser ejemplo la Ministra, debe de ser ejemplo de los 35 millones de estudiantes que hoy se encuentran en un aula, en un preescolar, en una primaria, en un centro de capacitación o en una universidad", indicó.

Tras calificar el caso como vergonzoso, Armenta dijo que Esquivel debe hacer un acto de consciencia, ya que la moral tiene que ser rescatada como parte inherente de la política.

"Si mintió en la titulación debe de actuar con ética. Tú comentaste algo que es delicado: una resolución judicial de la Ministra, si no tiene título, va a tener consecuencias jurídicas graves.

"La Ministra debe reflexionar. Alguien que se ostenta con un título profesional con este tipo de características, debería de reflexionar, debería de reflexionar. La ética y la moral deben ser rescatados, deben de ser inherentes a la política. Es vergonzoso", afirmó.

Luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calificó la emisión de títulos como una simulación, Armenta consideró que este documento no sólo es la culminación del esfuerzo de los estudiantes, sino el sueño de muchos padres y madres que no tuvieron acceso a la educación o que no pudieron llegar más allá de la educación básica.

Ante ello, el morenista llamó a los estudiantes del País a hacer un esfuerzo por titularse y por seguir superándose.

"Estoy seguro que el anhelo más grande de un padre de familia que no tiene un título, que no tiene una carrera, es ver a su hijo titulado. Por eso es que yo invito a los más de 35 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a que logren su sueño, a que si ya lograron estudiar el preescolar, la primaria, la secundaria, si terminaron la carrera, que hagan un esfuerzo por titularse", señaló.

Cuestionado sobre el caso de la Ministra Yasmín Esquivel, Ignacio Mier declaró ayer que la emisión de títulos no corresponde a la realidad de las habilidades de las personas y reconoció que debido a que no cree en ese trámite, decidió no titularse en la carrera de Administración de Empresas.